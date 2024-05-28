高市府農業局與鼓山區桃源里歷經半年的討論與規畫，於5月26日正式成立「桃源里獼猴巡守隊」。另為提升驅離滋擾性獼猴嚇阻力，在不傷及獼猴的情況下，巡守隊不使用漆彈槍與空氣槍，而改試用安全性較高的充電式水彈槍來巡護。

此獼猴巡守隊由里長李慶賢召集當地熱心居民共19人組成，是高雄市首次由在地社區自主發起組織的獼猴巡守隊。該隊主要向遊客宣導禁止餵食政策，並針對13處餵食熱點做不定時巡查與違法餵食蒐證、舉報。

巡守隊也邀請屏東科技大學哺乳動物學專家裴家騏退休教授教導相關知識與技能，裴家騏說，人猴關係改變、人猴衝突的問題叢生，其最主要的原因就是人類餵食猴子所造成；且人類餵食猴子會讓猴子誤判情勢，將凡是有兩隻腳的生物都視為食物供應器，因此會嘗試跟所有人類接觸、索食，要重塑人猴新文化，就是不要餵食，不要主動接觸猴子。

農業局也因此設計新穎的禁止餵食告示牌，提醒民眾請勿餵食猴子。