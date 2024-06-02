高雄岡山區一處道路剛填補完的坑洞，於昨（1日）晚間又傳塌陷，一名6旬婦人騎車經過摔車，導致頭部受傷送醫，所幸治療後無大礙，高雄市工務局到場了解後，發現是自來水公司600mm鋼管漏水導致，維修人員已到場冒水搶修中，台水公司也將派員慰問受傷騎士。

據了解，該處道路坑洞位於岡山區岡山路七叉路口，坑洞長寬分別約4公尺與3公尺，深度約達1公尺半到2公尺，周遭有進行捷運岡山路竹延伸線工程，日前曾有出現坑洞破損，由代為養護的高雄市捷運工程局完成填補，沒想到昨天又傳塌陷造成婦人受傷。

高雄市工務局表示，該處坑洞於5月31日發現凹陷後，因當時路面未出現滲水，因此由捷運局委外廠商先行填補修復後，1日再傳凹狀況，經前往坑洞現場查看發現，該處坑洞為台水大崗山廠600mm鋼管漏水造成，台水大崗山廠人員已到場搶修。

台水說明，目前人員已進場維修中，受大雨影響進度有些許延後，預計再今天下午3點完成管線焊接搶修，至於受傷婦人，台水將派員前往慰問。