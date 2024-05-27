雜誌民調27日公布「2024年縣市長施政滿意度調查」，高雄市長陳其邁奪下「五星級市長」殊榮，成績更是創下高雄市長滿意度6年來新高。高雄市這2年演唱會經濟大爆發，加上黃色小鴨等大型活動獲好評，讓高雄市獲得全國最高觀光滿意度。

「進步沒有終點，極限超越極限」陳其邁表示，高雄是勇於求新求變、挑戰無限可能的城市，很榮幸能與市府團隊接受市民的託付，為深愛的家鄉共同打拼。高雄正透由左營科技之心、亞洲新灣區2.0、鳳山中城的上中下城區域計畫，重塑地景意象，開啟城市故事的新篇章；市府團隊緊緊緊的腳步不會停歇，歡迎大家在高雄實現理想成家立業。

根據遠見雜誌民調公布的施政滿意度調查結果，陳其邁除了榮獲市民給予五星滿意度，也有幾項突出的表現，包括縣市首長負評年減最多、觀光滿意度全台最高、交通滿意度六都最高、高雄市長滿意度創6年來新高、高雄市長施政分數創7年來新高、八大面向平均滿意度創8年來新高。

陳其邁表示，感謝市民的支持，以及對市府團隊努力的肯定，高雄市正走在城市轉型、脫胎換骨的關鍵時刻上，因此施政更不能有半分鬆懈。高雄市努力很久，終於讓市民逐漸重拾城市光榮感，市府團隊的打拼成果也終於讓市民有感，能得到五星級肯定固然令人欣慰，但也代表著更高的挑戰與期許還在眼前，他會帶領市府團隊繼續奮勇向前，高雄市的未來絕對會讓所有市民同感驕傲。