鼓山魚市場曾見證高雄漁業經濟繁華，隨時代演進卻逐漸沒落，近年雖已改建為最美魚市場，但經營狀況仍然掙扎，三民家商觀光科學生發現鼓山魚市場問題，決定設計結合觀光、食魚教育觀念等地手機遊戲，並規劃走讀路線希望助魚市場走出困境，獲今年全國中等學校專題實作及創意競賽第一名。

鼓山區的魚市場曾是帶動高雄漁業經濟快速發展的原因之一，但經過時代演變，漁港轉移，導致此區逐漸沒落，雖經改建為全台最美的魚市場，但開幕後人流卻難以維持，三民家商觀光科學生經過踏查發現此處交通便利，周邊亦富含諸多深厚文史、漁業資源，是具備發展區域觀光條件的，因此產生參與專題製作發想，希望能促使帶動再現繁華。

三民家商觀光科三年級學生謝薏安、呂婷怡、吳定綸，在主任陳佳妏主任與老師許如玲帶領下，用當時發展漁業所建，尚留有遺跡的濱線鐵路作為整合基礎，規畫走讀活動「漁濱共遊」，設計專屬手機遊戲「漁樂遊濱線」及手作體驗「編織漁網提袋」，並且以食魚教育觀念加以串聯各環節，以期優化整體區域觀光，帶動鼓山魚市場人潮，同時傳遞食魚教育永續觀念。

該計畫榮獲教育部今年全國中等學校專題實作及創意競賽第一名，蟬聯餐旅群六連霸。呂婷怡表示，整體計畫曾被老師打掉重練，但與隊友堅持初衷不放棄；負責遊戲製作的謝薏安說，面對跨領域的挑戰，遇上困難自己學會解決，上網學習、詢問老師，摸索了兩個月左右終於發現訣竅，現在不僅會編輯實作，更能靈活運用在專題上。