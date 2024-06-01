高雄1所國中體檢出包，不僅抽血數值異常，還有學生眼科視力驗出0.7，但帶去專業眼科測卻是1.0，更扯的是，有學生健檢發現1顆蛀牙，但給專業牙科檢查，竟是8顆蛀牙，氣得家長向民代陳情，希望校方及市府教育局嚴加把關。

高市議員鍾易仲指出，他接獲1所國中學生家長陳情指學校健檢不精準，惹得家長心慌慌。去年該校體檢統一由某家醫院承接，抽血檢查、眼科檢查、牙科檢查都出狀況。

鍾易仲表示，抽血檢查發現很多學生數值異常，於是要求醫院重做，結果2次抽血報告數值差很大，且有很多參考值都不一樣，讓家長對檢驗結果覺得懷疑。

此外，有學生眼科檢查健檢視力0.7，但帶去給另一家專業眼科門診，測到的卻是1.0。牙科部分也「不遑多讓」，學生健檢發現1顆蛀牙，帶去給另家專業牙科門診檢查，卻發現是8顆蛀牙。

鍾易仲直說，每個學生的健康都會引起家長高度重視，檢查如果不精準，學生抽血多挨幾針、多跑幾次門診還算小事，如果真的有問題卻沒檢查出來，影響健康就茲事體大了。

鍾易仲表示，雖然家長反映的是個案，但他重視的是體制、是系統問題。誰招標誰負責，請問教育局長，學校體檢的醫療院所，是由教育局招標嗎？此外，招標時，1家醫療院所平均負責幾所國中小健檢業務？有一定的SOP嗎？如何保證他們都有可靠的健檢品質？

鍾易仲喊話說，為健檢品質把關，招標前要靠嚴格資格審查，招標後要靠行政監督，教育局絕不能把健檢業務標出去以後就放手不管，相反地應該要有監督機制，讓承辦的醫療院所執行業務時能審慎精準地為學童進行檢查。