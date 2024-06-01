國立高雄大學1日舉辦第21屆畢業典禮，校長陳月端勉勵畢業生，面對AI浪潮、數位轉型挑戰接踵而至，記得永遠以勇敢積極態度面對，發揮在校培養的跨域能力，開創自我競爭優勢與新局；高雄市長陳其邁受邀出席致詞，分享自身生命故事，從中領悟「當你遇到失敗別急著站起來，更要學習取捨與堅持」。

高雄大學校長陳月端表示，高大連續2年在全國2000大企業最愛大學生調查，榮獲「公立一般中型大學」榜首，這是企業對校方推動學用合一及產業鏈結的最高肯定。

陳月端強調，高雄大學治校目標「產業鏈結、社會鏈結」，遵循中央「2050淨零排放」政策，配合高雄市2023年所通過「淨零城市發展自治條例」，並堅持「綠色大學」的榮耀而持續努力。

陳月端也勉勵畢業生，面對未來，永遠堅強與勇敢，世界在變，但唯一不變的是「態度」，AI、數位轉型時代來臨，在專業學科的基礎上，持續精進在學期間所培養的跨域能力，創造屬於自己的競爭力。

典禮中特別表揚高大首位榮獲「總統教育獎」的土環系應屆畢業生、泰雅族青年施宏強，展現生命韌性，不畏逆境力爭上游，獲獎實至名歸。

受邀擔任致詞貴賓的陳其邁，則以自身生命故事勉勵畢業生「當你遇到失敗時，別急著站起來」。

陳不諱言，2018年高雄市長選舉失利著實令他腦筋空白好幾天，最後是被團隊夥伴點醒「他們都沒有放棄，我有什麼理由不堅強」，進而沉澱心情勇敢面對自己，思考挫敗原因與下一步，急著起來只會四處碰壁。

陳其邁還分享，1趟人生旅程80或90載，務必珍惜家人親情，那將是你最大的精神支持；人生要學習取捨，尤其不可能永遠是常勝軍，應以保持謙卑虛心受教，檢討失敗與從中找到該堅持不可喪失的核心思想；不僅時刻提升自我專業能力不被超越取代，更期待能成為他人生命中的貴人；走出熟悉校園不會時常一帆風順，但期待畢業生堅持理想，以無比勇氣克服艱難挑戰。