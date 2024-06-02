就讀世新大學上海學院傳播管理學系碩士班的戲劇女神曾莞婷與台劇男神王振復，6月1日雙雙穿上碩士服，參加世新大學112學年度畢業典禮，與同學們一起慶祝人生重要時刻。驚喜的是，好學的兩人也獲頒畢業生傑出表現獎，不僅事業有成，學業表現也同樣優異。

戲約不斷的曾莞婷，近年仍空出時間求學，就讀世新大學上海學院傳播管理學系碩士班。她透露，「其實我讀華岡藝校的時候就一直很嚮往世新，本來就是想要考世新大學，但因為那時候家裡有一些事故，我就選擇了放棄學業，先以賺錢為主，等於是現在比較有經濟能力，就幫自己圓夢，就再讀回世新。」

王振復、曾莞婷開心參加世新畢業典禮。（世新大學提供）

曾莞婷分享，超多演藝圈相關的人選擇讀世新大學，不只有藝人，還有製作人、經紀人都是世新的，反饋也都很好，大家都覺得可以學到很多實際且可應用的知識與理論，「像我拍《角頭》的時候，製作人剛好也讀世新，他就說我有興趣也很適合來讀。」

除了拍戲，也有在投資副業做生意的她指出，碩專班有很多行銷傳播、行銷心理學的課程，其中她印象最深刻的，是世新公廣系教授許安琪的課，不僅教學活潑、分享很多實際案例，讓她們很容易帶入，不會覺得課本內容遙不可及，以及班上的小組討論，都讓她很喜歡在世新上課的氛圍，而透過理論去了解現在的工作，不管是在人際關係或是商業活動上，都帶來很大的幫助。

曾莞婷參加世新畢業典禮。（世新大學提供）

對於獲得傑出表現獎，曾莞婷感到很意外也很榮幸，「其實我是今天才知道有得獎，可能是因爲我的參與度也滿夠的，我覺得既然要念就好好地念，我敢說我應該是出席率非常高的學生，也認真完成課業與報告，所以應該是這一方面得到學校的認可。」她也透露，高中（華岡藝校）時的成績也很好，所以家人非常支持她繼續攻讀碩士學位。

同樣獲得傑出表現獎的王振復，與曾莞婷一樣就讀世新大學上海學院傳播管理學系碩士班，戲劇上沒有合作過的兩人，在世新相聚。正演出8點檔《天道》反派角色的王振復，網路討論度居高不下，選擇世新大學進修的他，同樣是看中能夠學以致用，「當初是受到楊盛昱副校長的建議與鼓勵，我毫不猶豫就準備報考了，當時有跨足經營餐飲業，有手搖飲和清酒吧，再來就是演藝事業，都是有關品牌經營與危機處理，非常受用。」

王振復參加世新畢業典禮。（世新大學提供）

王振復分享，一般人看到一堆書就會有恐懼，但世新的每一位老師都有自己不同、獨特的教學風格，幫助同學篩選、濃縮了知識以後，讓學生能更專注地去學習專業，加上碩專班的同學都是很有目的性的在學習，因此都很投入的在吸收理論知識，也很有默契、會互相幫助。