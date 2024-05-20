立法院院會17日處理國會改革法案，民進黨團發動攻勢，企圖占領主席台杯葛議事。民進黨立委鍾佳濱搶攻主席台時，撂倒國民黨立委陳菁徽，過程並觸及陳臀部，陳指控是性騷擾，將提告。對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤回應，她反覆觀看衝突畫面，鍾佳濱是不慎滑倒而撲上去，第一時間也表達歉意，動作絕非故意。

吳思瑤表示，鍾佳濱動作絕非故意，把影帶重看幾次就能清楚還原，國民黨也不用刻意看圖編故事，背離事實，尊重立委提告，但回到反性騷議題上，民進黨國會改革版本就有反性騷條文，能在制度面做到國會自律的重要條文，但國民黨至今拒絕實質審查，甚至執意進行國會擴權法案，若真正的反性騷應該從制度著手。

民進黨立院黨團書記長莊瑞雄說，大家看畫面清楚，鍾佳濱在議事抗爭時衝上主席台，國會殿堂是全台最透明地方，有那麼多攝影機，提告者心理不舒服是一定的，但畫面重新看一次也會覺得真的沒辦法，造成不舒服的部分，鍾佳濱也誠摯道歉，但國民黨擷取片面畫面，指控當事人性騷，太超過了。

民進黨立院黨團總召柯建銘說，尊重提告者權益，但也有人問沈伯洋要不要告，沈那日倒頭栽，中間還被襲擊，顯示台灣民主已經倒頭栽，藍委暴力非常兇狠，看起來像謀殺，為何綠委奮不顧身？當然是為了捍衛憲政體制跟國會運作。