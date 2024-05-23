立法院21日挑燈夜戰審查國會改革法案，藍綠白在議場內進行馬拉松式表決大戰。不過卻傳出，竟有民進黨立委的助理，在議場二樓偷拍藍委的手機LINE對話紀錄，引發網友公憤。國民黨立委王鴻薇報案提告綠委李坤城的助理，當天偷拍她及陳菁徽、賴士葆的手機，涉及妨害秘密罪。

立院21日審查國會改革法案，有國民黨立委發現，民進黨立委的助理從二樓觀眾席向下偷拍藍委的手機畫面，還把照片未打馬賽克就上傳臉書。

國民黨立委陳玉珍認為此舉恐涉「妨害秘密罪」，羅智強也喊，「你的辦公室助理要出來洗地了啦！」葉元之更直衝到民進黨立委的座位理論。

PTT鄉民不齒表示：「綠委做什麼我都不意外了」、「民進黨一天不做壞事全身不自在」、「偷拍、偷東西、摸屁股」、「完全沒有下限，可悲！」

王鴻薇今(23日)在臉書發文表示，針對李坤城委員的助理在議場內偷拍多名國民黨委員的手機內容，並上傳至臉書，「剛才已經完成報案！」