立法院21日挑燈夜戰審查國會改革法案，三黨在議場內進行馬拉松式表決大戰，但綠營卻頻頻鬧事，縱容自己及支持者做出涉觸法邊緣的行為。藍委王鴻薇今(23日)報案提告綠委李坤城的助理，當天偷拍她及陳菁徽、賴士葆的手機，涉及妨害秘密罪。國民黨立委廖偉翔指出，2不明人士今(23日)在立院內形跡鬼祟，發送綠營陳抗訴求傳單，還謊報身分，但綠委沈伯洋的助理卻說「只要請他們離開就好」，顯是對其縱容包庇。

「陳抗失序？陳抗人士偽稱身份非法侵入立院，立委人身安全拉警報！」廖偉翔今(23日)指出，剛剛助理在立法院研究大樓內發現一男一女兩位不明人士，在立法院內形跡鬼祟，四處發送與近日陳抗訴求相似的白色傳單，送的也不是太陽花，而是祭奠用的黃色菊花，不知其意欲為何。

廖偉翔提到，面對管理人員詢問，該女不敢露面，先聲稱自己是公報處職員，又聲稱自己是華視直播助理騙過本院警察，行徑令人傻眼。而最終沈伯洋的助理卻說「只要請他們離開就好」，不讓其他人進行查證，顯見是在對其行為縱容包庇，更對本院駐警造成困擾。

廖偉翔質疑，民進黨委員在議場內偷表決卡、搶奪文件等「類犯罪行為」很可能已經對支持者產生示範作用。如果今天潛入立法院的不肖人士，放的不是菊花而是其他危險物品，不只對國民黨委員造成潛在威脅，也同時對民進黨、民眾黨甚至在立院工作的議事同仁造成危險。

廖偉翔強調，民進黨應該呼籲支持者保持理性，避免做出過激的犯罪行為，否則整場陳亢活動將瀕臨失序，民進黨更須為此付最大責任。

廖偉翔還在留言區PO出26秒影片，有人質問該可疑女子：「請問妳為什麼要冒充別人身份？」女子手拿文件或手板遮住全臉，態度顯然作賊心虛，不願以真面目示人，還狡辯：「我沒有冒充別人身份！請問你是誰？」旁人繼續質疑「我想請問妳為什麼要冒充別人的身份？」、「警察進來的時候是拿著記者證，然後到一樓櫃台又說妳是公報處，然後進我們辦公室又說妳是私人的？」、「對，為什麼妳要騙警察？」女子堅稱「我沒有騙警察！」旁人繼續質問「為什麼妳要騙警察？很重要，妳會害本院的警察被記申誡！」隨後就發生綠營人士護航該女子逃離立法院。