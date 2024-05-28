立法院院會28日續審國會改革相關法案，傍晚時全案三讀包裹表決，國民黨、民眾黨以人數優勢完成三讀程序，立法院長韓國瑜（前排左二）在三讀通過後敲槌。（黃世麒攝）

【立院表決戰】韓國瑜敲槌！ 國會改革法案三讀通過 @ChinaTimes

國會改革終於三讀！「立法院職權行使法部分修正草案」共69條修法，歷經4次院會，場場戰至午夜。終於28日，下午5時，韓國瑜敲槌正式三讀。根據三讀條文，總統國情報告常態化進行，且總統應依序即時回答；藐視國會罪部分，明定官員對質詢之答覆，不得超過質詢範圍之外，並不得反質詢，倘有藐視國會行為最高將罰20萬；另還有人事同意權、聽證調查權等也都已三讀。國民黨立委手舉小太陽氣球高喊「讓陽光照進國會！」

回顧4場焦土戰院會，民進黨每案皆採拖延戰術，不斷提重付表決、要求清點人數、輪流發言等方式，能拖就拖。然國民黨決心戰到底，4場院會皆徹夜排隊，就怕主席台被民進黨佔領癱瘓議會。國民黨也抓大放小，部分條文選擇撤案，採用民進黨提案。因此在投票時也經常出現三黨皆舉手支持的畫面。

立法院院會28日續審國會改革相關法案，傍晚時全案三讀包裹表決，國民黨、民眾黨以人數優勢完成三讀程序，立法院長韓國瑜在三讀通過後敲槌，國民黨立委手持太陽造型氣球高喊支持，民進黨立委們則在台下比倒讚抗議。（黃世麒攝）

立法院院會28日續審國會改革相關法案，傍晚時全案三讀包裹表決，國民黨、民眾黨以人數優勢完成三讀程序，立法院長韓國瑜在三讀通過後敲槌，國民黨立委手持太陽造型氣球高喊支持，民進黨立委們則在台下比倒讚抗議。（黃世麒攝）

今下午4時許，正式開始三讀流程，由議事人員宣讀所有三讀條文後，韓國瑜詢問三讀是否有異議，民進黨高喊有異議，因此韓國瑜宣布全案付表決，最終以舉手表決，首次表決贊成者57人，後民進黨要求重付表決，最終表決贊成58人，全案通過。韓國瑜也於下午5時正式敲槌三讀。

「立法院職權行使法部分修正草案」最終69條修正條文，共70條再修正動議，國眾版通過33條，民進黨含國眾版撤案以及不予增訂版本，共有33條按照民進黨團再修正動議通過，另有4條按照三黨團再修正動議通過。

根據三讀內容，總統國情報告部分，立法院於每年集會時邀請總統至立法院進行國情報告。總統於每年二月一日前向立法院送交國情報告書，並於三月一日前赴立法院進行國情報告。新任總統於就職兩週內向立法院送交國情報告書，並於一個月內赴立法院進行國情報告。

且立法委員於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處，提出口頭或書面問題。立法委員進行前項口頭提問時，總統應依序即時回答；其發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定。

藐視國會部分，明定官員對質詢之答覆，不得超過質詢範圍之外，並不得反質詢，也不得拒絕答覆、拒絕提供資料、隱匿資訊、虛偽答覆或有其他藐視國會之行為。違反者經院會決議，可處2萬元至20萬元罰鍰，而違反上述規定者均可移送彈劾或懲戒。

人事同意權部分，明定改採記名投票表決；另被提名人的學歷、最高學歷學位論文、經歷、財產、稅務、刑案紀錄表及其他審查所需的相關資料，應由提名機關於提名後7日內送交立法院參考。被提名人應於提出書面答覆及相關資料之同時，提出結文，並應於結文內記載已據實答覆，絕無隱匿資料或提供虛偽資料；違者委員會應不予審查並報告院會，經院會決議，得處2萬元以上20萬元以下罰鍰。

聽證權部分，聽證會得邀請政府人員及社會上有關係人員出席表達意見與證言，應邀出席人員非有正當理由，不得拒絕出席；虛偽陳述者，得經立法院會決議，處最高新台幣20萬元罰鍰。

調查權部分，政府機關或公務人員違反本法規定，於立法院調閱文件、資料及檔案時拒絕、拖延或隱匿不提供者，得經立法院院會之決議，將其移送監察院依法提出糾正、糾舉或彈劾。法人、人民團體或社會上有關係人員違反本法規定，於立法院調閱文件、資料及檔案時拒絕、拖延或隱匿不提供者，得經立法院院會之決議，處新臺幣一萬元以上十萬元以下之罰鍰，並得按次處罰至改正為止。