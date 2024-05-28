「立法院職權行使法部分修正草案」今下午正式三讀。對此，監察院立即發表聲明，監察院指出，立法院推動國會改革並強化國會自律規範，盼能成為國人期待之權責相符的國會，由於事涉立法院職權，各界本應尊重，但表決通過之立法院職權行使法修正草案，部分條文未能繫諸於憲法與大法官歷次解釋劃定並允許之框架，程序也未臻完備，已涉違反權力分立。

監察院聲明點出立法院職權行使法三點問題，第一、憲法第95條、第96條規定之調查及調閱權等監察職權，仍專屬監察院行使。我國屬五權憲政體制，顯有別於國外三權分立，未來我國是否朝三權分立發展，監察院都予以尊重，但未修憲前，各院均仍應尊重五權憲政的體制。

「立法院職權行使法部分修正草案」今下午正式三讀。對此，監察院立即發表聲明，指稱部分條文已涉違反權力分立，呼籲尊重五權憲政體制。（報系資料照片）

監察院補充，立法院調查權與國外三權分立之國會調查權，顯然不同，監察院雖已非民意機關，但彈劾、糾舉、糾正及依《憲法》第95條、第96條規定之調查及調閱權等監察職權，仍專屬監察院行使，司法院(下同)釋字第325號等解釋意旨，足資參照。

第二、立法院調查權是為取得行使職權所需相關資訊之輔助性權力，本應受有限制，與監察調查權及司法偵查權之行使有別，不應重疊，更不應互相影響或妨害。監察院指出，立法院調查權依釋字第585號解釋意旨，是為取得行使職權所需相關資訊之輔助性權力，本應受有限制，且非行政責任或刑事責任之訴追，與監察調查權及司法偵查權之行使有別，不應重疊。

監察院表示，立法、司法和監察調查權之行使過程，不應互相影響或妨害，及造成行政機關和公務員無所適從之情事，而影響五權憲法體制之運作，經審視表決通過的「立法院職權行使法修正草案」，部分條文已影響監察核心職能，涉違反權力分立，監察院無法接受，各界也應審慎嚴肅以對。

第三、監察院調查中案件，非屬立法院調閱卷證之對象。監察院指出，依釋字第729號等解釋意旨，為保障檢察機關獨立行使職權，對於偵查中之案件，立法院不得向其調閱相關卷證。同理證之，法院審判中案件及監察院調查中案件，自非屬立法院調閱卷證之對象。

監察院表示，第6屆監監委就任迄今，已收受人民陳情書狀超過5萬6000餘件，提出900多案的調查報告，提案糾彈近150人，在在凸顯監察權既往在監察院有效行使的價值與重要性。

監察院說，雖然我國憲法迭經增修，憲法所設計之權力分立、平等相維之原則仍始終維持不變，五院同為憲政機關應依循憲政慣例，相互尊重，任何憲政機關職權行使尤應繫諸於憲法與大法官歷次解釋劃定並允許之框架，始為國人期待的民主法治國家之正軌。