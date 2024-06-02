藍、白黨團總召近日接連喊話廢除監察院，民進黨30名立委也提出廢考監修憲案。但考試委員提名審薦小組近日又如期公布第14屆考委提名名單，人選包含民眾黨推薦的鄧家基和2名國民黨員，引發討論。國民黨立委李彥秀表示，民進黨喊「廢考監」又提名考委是精神錯亂，用高度政治性的議題，要塑造立法院不顧民生的形象，且修憲需經公投複決，後年就要地方選舉，民進黨絕對是不懷好意。

國民黨立委、文傳會主委李彥秀昨（1）日在政論節目《TVBS戰情室》表示，民進黨是精神錯亂，陳亭妃剛提廢考監，副總統蕭美琴主持的審薦小組就把考試委員提好提滿，這是民進黨的兩手策略，藉由這種方式要轉移總統賴清德上任後面臨的內政挑戰、經濟局勢、通膨問題。

李彥秀也說，立法院近期的國會改革，以及民進黨立委提的廢考監，都是高度政治性的議題，但民眾真正關注的是民生經濟，民進黨想在鬥臭、鬥黑整個立法院的形象，讓民眾感覺國會都在處理政治議題。

李彥秀質疑，我們的憲法是剛性憲法，若要修憲，首先要經過立法院表決，接下來還需要經過公民投票複決，門檻非常高。而後年（2026）就要地方選舉，民進黨現在操作這些需要複決的議題，絕對是不懷好意。

同台的媒體人黃暐瀚也提到，從考試委員提名名單來看，顯然審薦小組有與民眾黨談過，民眾黨才會推薦鄧家基；但推薦小組並沒有跟國民黨主席朱立倫接觸，這也是民進黨在玩兩手策略。不過黃也提到，可能推薦小組有找過朱立倫推薦人選但遭婉拒，這有待國民黨出面說明。

黃暐瀚也直言，民眾黨說要廢考監，但又推薦鄧家基出任考委，按照同樣的邏輯，民眾黨也是精神錯亂。