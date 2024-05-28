立法院院會今（28）日將第4度進行國會改革法案審查，若完成剩下的12條條文表決後，就會三讀立法，因此外界認為將有激烈肢體衝突。國民黨立委賴士葆表示，目前已二讀通過的55條中，採用民進黨與三黨共提的版本就有22條，他痛批，所謂的黑箱作業只是民進黨團總召柯建銘與民進黨團輸不起的政治語言。

賴士葆今一早便在臉書發文表示，現在已二讀通過的有55條，其中採用民進黨版本就有18條，三黨共提的版本有4條，共22條，高達4成，並逐一列出。此外，在過去的三天審議過程，賴士葆強調，完全遵循議事規則，完全符合總統賴清德所言的程序正義，所謂的黑箱作業只是柯建銘與民進黨團輸不起的政治語言。

此外，賴士葆昨也發文提到，民進黨在野時曾提國會改革，現在執政卻反對在野黨提國會改革，揚言若通過國會改革法案要提覆議或是聲請釋憲，想盡一切辦法封殺。賴士葆認為，這樣就是預告行政立法徹底的撕裂，賴清德將把自己陷入內外交加的困境。

依照民進黨團再修正動議通過：

第22、23、26、28、31、46-2、50、50-3、50-4、50-5、50-6、53-1、53-2、53-3、53-13、53-14、54、56條。

依照三黨團再修正動議通過：

第17、28-3、28-4、29-2條。