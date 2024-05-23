「柯建銘前幕僚」勞動部長何佩珊昔嗆綠委林淑芬！ 陳菁徽當面秀影片本人尷尬了 @ChinaTimes

立法院院會近期審查國會改革法案，引發朝野激烈衝突，民進黨團總召柯建銘更帶領黨籍立委痛斥在野黨。國民黨立委陳菁徽今（23）日質詢勞動部長、前柯建銘辦公室主任何佩珊時，翻出何怒嗆綠委林淑芬的「黑歷史」影片，希望何承諾不要再對嗆。何佩珊也尷尬回答，「委員您放心，當然一定是這樣，我跟她也非常好啦」。

勞動部長何佩珊23日赴立法院備詢，看完國民黨立委陳菁徽找出的歷史影片後，表情有些尷尬。（截自國會頻道）

立法院社會福利及衛生環境委員會今邀請勞動部長何佩珊列席報告業務概況，並備質詢。國民黨立委陳菁徽質詢時，當場播放何佩珊12年前參與「改造國會，終結亂象」研討會的影片，何當時說：「現在的國會最大的問題是被壓抑，他們是弱化，跟行政院立法局一樣，這個問題佔比大的成分」。

陳菁徽還找出，第九屆立法院休勞基法時，時任行政院副秘書長的何佩珊在衛環委員會怒嗆民進黨立委林淑芬「你夠了吧！」讓林傻眼回嗆「一個行政院副秘書長可以來對委員說夠了吧？」何還再嗆「你才夠了」，兩人在台下不斷爭執，林淑芬也怒斥何佩珊「這是藐視立法院啊！」

何佩珊看完自己「黑歷史」後表情有點尷尬，陳菁徽說，當時林淑芬很堅持何佩珊是藐視國會，但可能召委、官員、立委都是自己人不便處理，可以請部長承諾任期內保持理性面對，不要再發生這種對嗆事件？

何佩珊苦笑回答，「委員您放心，當然一定是這樣」。陳菁徽還虧說，林淑芬現在還在立法院。何也尷尬笑說，「我跟她也非常好啦，沒有問題，謝謝、謝謝」。