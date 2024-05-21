立法院517上演藍綠激烈肢體衝突，21表決議程再開，民進黨團看似收斂暴力行動，但議場內仍杯葛不斷，在議場外則糾集綠營側翼抗議施壓。其中一幕最能展現綠營為反對而反對的樣貌：民進黨立委沈伯洋質疑藍營：「你知道我們在審什麼條文嗎？」國民黨團齊聲回應：「我們知道！」因為藍白突然舉手挺民進黨提的第28條修正案，沈伯洋頓時不知所措，直呼「這樣是黑箱作業！」粉專「政客爽」笑酸：民進黨嚇到慌了！

「民進黨連自己的提案都抗議，傻眼！」國民黨立委廖偉翔21日在臉書發文表示，國會改革不是沒有討論空間，剛剛《立法院職權行使法》第26條及28之3、28條之4，都是三黨共識，藍白都同意並通過了民進黨版本的條文。他直言，「我們都知道自己在審什麼，就只有民進黨自己不知道！我們甚至第28條都願意撤案然後支持民進黨提案，民進黨卻還在喊反黑箱、要求表決？連自己的案子都要抗議，根本就是來亂的！」

廖偉翔提到，然後沈柏洋在審第28條的時候，質問藍白委員知不知道自己在審哪一條？結果全場回應大喊：知道！28條！我們支持民進黨版本提案！大家都被逗樂了。他還說，「另外，我們也願意按燈表決，剛剛黨團協商的時候，黃國昌：我提議大家坐回位置按燈表決，柯建銘：哩洞做哇洗憨ㄟ喔？擺明就是要繼續暴力議事、繼續當國會亂源...」。政客爽也做圖直酸，民進黨嚇到慌了，沈伯洋痛批黑箱根本語無倫次。

【#庶民請上車】國會五法過定了!韓國瑜的決心...花一天.三天都得審到底 民進黨慫了?不打架變打嘴炮 賴清德出手!壓制柯建銘.武鬥轉文攻

名嘴張禹宣也在他的節目《庶民請上車》對此拍手狂笑，直呼「不是啦！這精神錯亂了嘛？86人（贊成）意思就是說，扣掉韓國瑜跟江啟臣（正副院長），59人嘛；民進黨有27人投票嘛，51人裡有27人贊成自己的法案，其中還有24人是反對自己的法案！這民進黨到底在幹嘛啦？」

「什麼叫作：用你的魔法打敗你的魔法！」國民黨立委徐巧芯指出，106年第9屆，民進黨總召柯建銘總召提議「因已決議事項之第1案及第2案審議完畢，建請本次會議不再處理散會動議」，民進黨人多，表決後通過。今日，國民黨用一樣的方式提案，民進黨卻氣得半死。在野喊著「尊重柯總召！」但柯卻一言不發，表情逐漸母湯，一開始試圖躲在蔡易餘身後，後來受不了跑到旁邊假裝喝茶，再來身影就一度消失在議場了。