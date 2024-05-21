立法院院會今（21）日處理國會改革相關法案，期間民進黨立委沈伯洋一開始頭戴紗布，之後改戴棒球帽。然而，不少網友發現，沈伯洋在昨天的總統就職典禮並沒有配戴紗布，因此對他今天的行為大肆嘲笑，國民黨立委王鴻薇也調侃，沈伯洋是黑熊學院院長，該學院不是要教民眾戰時衛生救護？院長這樣的示範專業、合理嗎？

在院會開始之後，沈伯洋改戴棒球帽。（圖 / 擷取自中時直播）

王鴻薇今在臉書發文表示，今天是國會改革法案的第二場戰役，民進黨持續以暴力、胡鬧的方式影響議事進行，在這期間，上次演出「活人獻祭」的沈伯洋，又展現他強烈的表演慾望，拿紗布包頭，「像演八點檔一樣」，且在記者離開後就把紗布拿掉。

「昨天他參加賴清德就職典禮，人不是好好的嗎？今天怎麼就演起來了？」王鴻薇指出，沈伯洋的做法也引起醫學界質疑，因為紗布通常是被用來處理外部傷口的敷料，而他的狀況是腦震盪，「演戲都不先打個草稿」。王鴻薇也嗆問，沈伯洋是黑熊學院院長，該學院不是要教民眾戰時的衛生救護？院長這樣的示範專業、合理嗎？

王鴻薇直言，若沈伯洋真的怕頭部受傷，他應戴著醫師建議的護具，不要自己拿一些道具塗塗抹抹，貽笑大方、只在媒體鏡頭前面包紗布；要演戲就做全套，這樣被抓包，實在太丟人現眼，「民進黨是沒招了嗎？」