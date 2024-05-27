國會改革議題持續延燒，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤昨（26）日召開記者會，公開徵求創意標語道具，以在28日彰顯人民力量。對此，國民黨立委王鴻薇揭發，日前民進黨立委們癱瘓院會時，將文宣垃圾到處亂丟，她嗆問，這樣的道德水準還想談什麼？

吳思瑤昨在黨團記者會上公開募集創意標語、道具，並稱民進黨會把這些訴求帶進立院，「青鳥運動，我們就把青鳥飛進議場，讓藍白兩黨看看人民真實力量」。

「民進黨立委國會垃圾丟滿地！這樣的道德水準還想談什麼」，王鴻薇今在臉書發文表示，為處理國會改革法案，民進黨已3次癱瘓院會議事，民進黨立委們的行徑早已罄竹難書，但吳思瑤卻開記者會，說要募集文宣送進立院，實在讓人感到相當無奈，民進黨立委們在媒體前面掛輓聯、哭天喊地的表演，並不時丟出氣球和藍白拖博眼球，但到了鏡頭之外，他們卻拍拍屁股走人，留下滿桌垃圾。

王鴻薇指出，國民黨立委會與議事人員共同收垃圾，但民進黨立委自己帶進來的文宣垃圾，卻是丟在桌上、地上，「還有更可惡的，像是吳思瑤自己就被拍到亂丟水瓶進場，都不曉得有沒有去撿起來」。她嘲諷，民進黨這種道德素養與水準，確實讓人不敢恭維。

「聽到民進黨記者會吳思瑤講這種話，我想很多議事人員事更加絕望」，王鴻薇直言，民進黨要募集文宣沒問題，要表演、作秀也請便，但他們實在該自我約束，帶走自己的垃圾，否則，這些他們帶進去的文宣根本不會成為飛進立法院的「青鳥」，而是丟進議會的垃圾而已。