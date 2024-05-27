臺北市政府警察局中正第一分局對於「5月27日至28日青島東路、濟南路舉行集會活動實施交通管制」說明，青島東路、濟南路1段於113年5月27日（星期一）及5月28日（星期二）每日0時起至24時止，申准舉辦集會活動。

中正第一分局指出，一、113年5月27日22時起，濟南路1段（中山南路【不含】至林森南路【不含】）東、西向全線車道，管制車輛通行。（視交通狀況提早或延後管制）。二、113年5月28日0時起，青島東路（中山南路【不含】至鎮江街【不含】）東、西向全線車道，管制車輛通行。（視交通狀況提早或延後管制）

中正第一分局為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；另本次集會活動管制措施亦將隨時提供警察廣播電臺插播路況報導，特別籲請駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，並請遵守員警、義交之指揮疏導，減速慢行，共同維護交通順暢與安全。

經濟民主連合等團體也說明，528將三度集結於立法院，考量青島東路腹地不足，明天的主舞台將改到濟南路上！