韓國瑜忙裡偷閒迎許淑華回娘家 還與自家人餐敘「很是愉快」！ @ChinaTimes

立法院先前為國會改革法案，連續四次院會藍白委都占領主席台，上演武鬥戲碼，連院長韓國瑜都一度受波及並受傷。行政院長卓榮泰昨首次到立法院施政報告，南投縣長許淑華也回「娘家」立法院宣傳南投巧克力咖啡節，韓國瑜趁中午休息時到場力挺，昨傍晚還透露，他與副院長江啟臣利用午餐時間，一起與幾位黨籍委員聚聚、聊聊，「很是愉快！」

韓國瑜昨傍晚在臉書發文，「一直想找個時間，和立院的好朋友們聊聊心情、交流意見，和不同委員會委員輪流聚聚」。昨天利用午餐，他和江啟臣難得找個空檔的機會，和幾位黨籍委員們一起聚聚、聊聊。「家人相聚，總是融洽輕鬆，很是愉快！」

立法院長韓國瑜（右）、南投縣長許淑華（左）5月31日同台，共同推廣南投縣的咖啡及巧克力。（資料照/鄧博仁攝）

而南投縣長許淑華昨天回到立法院「娘家」，宣傳下周六開始的「南投巧克力咖啡節」，韓國瑜也趁中午時間到場力挺。韓國瑜說，「帶著滿滿的祝福，歡迎許淑華縣長回娘家！」南投，因為得天獨厚的地理環境，擁有豐富的好山好水自然資源，不僅茶香聞名，也為咖啡與巧克力的栽種提供理想的條件。許淑華帶著這樣的好產品，伴著濃濃的咖啡香、巧克力香，回到立院來，邀請他們一起參加今天的「2024 南投巧克力咖啡節記者會」投號玩咖好物分享會，共同行銷南投、為農民加油！