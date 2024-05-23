立法院國會改革法案17日首度表決，釀朝野大戰，21日院會繼續處理相關議案，民進黨團持續抗議、杯葛議事進行，還在議場內掛滿「民主已死」的白布條。國民黨立委柯志恩表示，這個場面「不太吉利」，但看到就想笑的原因，是過去藍營被輾壓後，也是這樣掛滿白布條，但現在民進黨才是執政黨。粉專「政客爽」打臉綠營指出，前台北市議員「呱吉」邱威傑曾說，會喊民主已死的，大部分都是本來就不相信民主而已。

「話說呱吉昨天有在立院外的活動上台演講欸！」政客爽PO圖指出，呱吉2021曾發文強調「會喊民主已死的大部分都是本來就不相信民主而已。」

網友表示「呱吉又在蹭」、「賴總統選上，你們說民主已死？」、「民主=民進黨做主，民主已死=民進黨已??」、「DPP執政後台灣就沒民主了」。

邱威傑21日在街頭說，如果每一次因為爭議法案，大家都要上街頭抗議真的是太累了，這次國會改革法案也許終究會因為人數的關係過關，但今天聚集在這裡並不白費，因為大家最終目的是要告訴這些人，審理法案的時候，必須依照民主的程序、精神，不能讓這種習慣變成一種慣例。

呱吉從不掩飾挺綠傾向，還曾語出驚人，被網友質疑舔綠、捧賴時，竟留言回說：「對，賴清德的oo很香，怎麼了嗎？」讓所有網友看了傻眼。