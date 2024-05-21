台中捷運今天驚傳隨機傷人事件，一名疑患有思覺失調症的20歲洪姓男子持刀刺傷3人，令大眾想起當年鄭捷北捷行兇案，消息傳出震驚社會。精神科醫師指出，本案暴力行為是否與精神疾病有關仍待進一步調查。名嘴歷史哥李易修指出，從兇嫌的臉書大頭照，看起來其青少年開始的政治色彩就相當強烈與鮮明，質疑綠營在立院策動青年進行激烈政治抗爭，煽動青年走上偏執道路，價值觀偏差與失控的苦果，是否難辭其咎？

高雄市20歲洪姓男子，目前就讀護專，原本在醫院實習，近來卻暫停實習，昨(20日)搭車北上台中入住西屯區汽車旅館，上午11點多攜帶3把刀搭乘中捷，竟在車廂內持刀導致3名乘客受傷。洪男選在鄭捷案10周年犯案，網友紛紛到其臉書留言撻伐：「學校是教你救人，不是要你傷人！」

歷史哥今(21日)在臉書發文附圖指出，台中捷運今日早上揮刀砍人事件的洪姓兇嫌，從高雄專程北上到台中作案。據了解洪姓兇嫌為93年次是高雄衛生局列管的身心疾病患者，諷刺的是他就讀於醫專。歷史哥直呼，「是什麼樣的教育，會造就成這樣的反社會人格？」

「從兇嫌的臉書大頭照，看起來其青少年開始的政治色彩就相當強烈與鮮明！」歷史哥質疑，本日同時民進黨及其眾多側翼團體，在立法院策動青年進行激烈的政治抗爭，價值觀偏差與失控的苦果，煽動青年走上偏執道路的政客，是否難辭其咎？

歷史哥直言，「民進黨，就是在說你啦、你的支持者啦！還要支持廢死嗎？」

網友表示「民進黨不喜歡這則新聞...」、「差不多。不是蠢就是壞，要不然就是又蠢又壞」、「以前被這群人罷免的韓國瑜，現在幾乎要跟總統平起平坐，他們心中難免...等於是說他們以前的罷韓激情被狠狠的打了一巴掌！所以心中難以承受？」、「是怕在高捷傷到自己人吧」、「可能是對不亢不卑維持現狀，心疼務實的台獨工作無法工作」、「台獨仔這麼熱血又閒閒沒事，是不會加入國軍喔？」