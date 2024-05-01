警方表示，22日晚間18時許，捷運警察隊接獲通報有旅客在車廂內亮刀，遂旋即前往查處。經警方了解，該名老翁帶著自己剛採收好的兩大袋桂竹筍，從捷運淡水站進站預計前往台北車站，因車程時間較長，索性坐在車廂地板上，將兩袋桂竹筍放置地板開始整理，更從提袋中拿出一把菜刀在車廂內削竹筍，因此舉已違反《大眾捷運法》，遭北捷裁罰1萬元。媒體人謝曜州直呼「世上苦人、弱勢真多！」台北市議員陳怡君則表示要幫該位阿伯寫申訴書，沒過的話就幫他繳罰款。

站務人員接獲旅客反映後，立即上車查看並通知捷運警察到場，老翁看到警方前來才發現自己因不諳法令而闖禍，還表示不知道車廂內不能拿出菜刀，捷警告誡其切勿再攜帶危險物品並於搭乘捷運時取出使用。因其行為已違反《大眾捷運法》第50條之1第1項規定「未經許可攜帶經公告之危險或易燃物進入大眾捷運系統路線、場、站或車輛內」，造成旅客驚慌及影響乘車秩序，北捷依違反《大眾捷運法》裁罰新台幣1萬元整。

謝曜州今(1日)在臉書發文提到，73歲淡水老農，搭捷運要到板橋賣竹筍。搭車過程中，他拿菜刀削竹筍，新聞說其他乘客受到驚嚇。最後裁罰這位老翁一萬元。他直呼，這把年紀還要千里迢迢賣竹筍，實屬艱苦人，但違規就是得罰，感嘆「世上苦人、弱勢真多！」

台北市議員陳怡君留言「我剛剛去了解了，依據這條開罰，我明天質詢完了來幫阿伯寫申訴書，沒過的話我幫他罰好了。謝謝你讓我看到這則！」

網友表示「無權無勢，就這樣！看新聞，有權有勢，有差啦！命運差很多喔！可憐平凡的人」、「他真的沒惡意！辛苦人」、「同理心，深刻體會」、「可憐阿伯賣的錢都不知道有沒有比罰的多」、「沒權沒力的可憐老翁，要賣多少竹筍，才有一萬元啊」、「要賣快100斤才有1萬元，對無權無勢的人，罰太重了吧」、「有什麼方式可以幫那位筍農？」、「真的是世上苦人多，高官厚祿的大人們；你們有在看嗎？」