新增「板橋站 – 新北產業園區站往返直達車」。（新北捷運公司提供）

因0403花蓮大地震的影響，新北環狀線從橋和站到板新站的運行被迫中斷。目前，新北環狀線北段的新北產業園區站到板橋站以及南段的大坪林站到中和站分段運行。考慮到運量逐步上升的情況，新北捷運公司宣布將於26日起，於平日尖峰時段從「新北產業園區站到板橋站」固定增加6列「點對點直達車」（僅停靠新北產業園區站和板橋站）。在該端點站，尖峰時段每12分鐘發出一班車（普通車與直達車交替）。

新北捷運公司表示，由於板橋站往板新站方向沒有列車折轉區，只能使用兩側月台進行雙向載客，然後以空車狀態返回起點再重新載客，往返時間已超過20分鐘。因此，普通車的班距只能維持約23分鐘左右。

然而，通過與前兩周運量的差異進行分析，平日運量已逐步增加約7％，因此運能確實需要擴充。因此，新北捷運公司將於4月26日起，在早尖峰時段6時57分至8時53分在新北產業園區站和板橋站固定增加6列點對點直達車，午尖峰時段下午5時18分至7時14分也將各增加6列點對點車，以方便點對點通勤乘客的候車時間。新北捷運公司特別提醒，乘坐直達車的旅客需要配合車站引導和時刻表標示。