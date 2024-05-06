北市捷運警察隊日前接獲通報有旅客在車廂內亮刀，到場瞭解是一名務農的老翁坐在車廂地板上，取出隨身菜刀將剛採收的2袋桂竹筍當場削了起來，嚇壞同車廂乘客，依大眾捷運法裁罰。北市議員陳怡君得知後，表明願幫忙繳納罰款，但2人非親非故不能代繳，經歷幾天輾轉終於找到老農本人，並前往住處問候。

捷運警察隊第一分隊分隊長郭書嘉、警員徐睦軒、邱隆盛日前接獲通報有旅客在車廂內亮刀，遂旋即前往查處。到場瞭解原來是一名務農的老翁坐在車廂地板上，取出隨身的菜刀將剛採收的兩袋桂竹筍當場削了起來，嚇壞同車廂的乘客。經警方到場處置並告誡，幸未有危害發生，而老翁的違規行為捷警查證身分後移由臺北捷運股份有限公司依大眾捷運法裁罰。

經警方了解，該名老翁帶著自己剛採收好的2大袋桂竹筍，從捷運淡水站進站預計前往台北站，因車程時間較長，索性坐在車廂地板上，將2袋桂竹筍放置地板開始整理，更從提袋中拿出菜刀在車廂內削竹筍。站務人員接獲旅客反映後立即上車查看同時通知捷警到場，老翁看到警方前來才知道自己因不諳法令而闖下大禍，其表示不知車廂內不能拿出菜刀，捷警遂告誡其切勿再攜帶危險物品並於搭乘捷運時取出使用。

捷警表示，因老翁行為已違反大眾捷運法第50條之1第1項規定「未經許可攜帶經公告之危險或易燃物進入大眾捷運系統路線、場、站或車輛內」，造成旅客驚慌及影響乘車秩序，業由臺北捷運股份有限公司依違反大眾捷運法裁罰新臺幣1萬元整。

陳怡君得知後，表明願意幫忙繳納罰款，「為了公平起見、也為了不要讓公部門為難，被捷運罰一萬元的高齡阿伯我放棄申訴，早上我直接請捷運局來收錢繳罰款，但因為非親非故的關係，我還不能幫他繳罰款，所以我稍後會跟捷運局取得阿伯的聯絡方式，給阿伯錢繳罰款，並直接跟他傳達搭乘大眾運輸的正確觀念，不要再讓阿伯觸法比較重要。」

陳怡君指出，「雖然說是法律不外乎人情，但我相信73歲在捷運上削竹筍的老翁不是故意的，阿伯可能對法沒有那麼清楚，所以違規。這位阿伯據說是為了從淡水到板橋賣竹筍，因路途遙遠所以搭乘捷運，老人家搭捷運時利用時間一時不察拿起刀子削筍子，造成其他乘客緊張，所以被報警觸法。我這兩天會去找阿伯跟他解釋說明搭捷運的規則，免得他不小心再犯」。

根據媒體報導，陳怡君昨（4日）本來跟老農約定見面，但對方換地方賣菜，且不識字也說不清地址，幾經輾轉才終於在山路旁找到人，她本想將老農的竹筍全部買下，但對方堅持贈送，又帶她去自家高麗菜園參觀。陳怡君透露，老農個性純樸，削筍挨罰害他好幾天沒睡好，還開玩笑說要移民，因為自己不懂法規上新聞「黑掉了啦」。

事後，陳怡君也在臉書發文，「美麗的山路，雖然有點小危險，路很窄！我們載了滿車的高麗菜、農產品，都是阿伯的愛心。阿伯說下次還要再來唷！」

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