新北市金山區忠義路上，今天（29日）晚間9時許，警消接獲報案，說有人跌落山區邊坡，叫都沒有回應，立即派遣分隊前往救援，而當轄區分隊到達後，立即架設繩索到8公尺深的邊坡查看，發現一名80多歲老翁倒臥在該處，已經無呼吸脈搏，身體冰冷，隨後立即展開救援。

據了解，這名老翁下午4時許，說要去種田，之後就沒有返家，家人覺得有狀況才報警，跟附近民眾進行搜索，在晚間9時許發現，就立即報案了。

消防隊獲報到場展開救援，但老翁已經死亡多時，協助搬運到路邊後，就交由警方及家屬處理。（翻攝畫面）

消防局表示，當時獲報到場，老翁已經身體冰冷，立即利用人力搬運將老翁拉回路邊，家屬到場表示不需送醫，他們會自行找殯葬業者到場，現場就交由警方跟家屬處理相關後續。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示：老人屬於避難弱勢族群者，平時應注意長輩動態，外出從事活動時最好有個同伴陪在旁，假設遇到危險或身體不適才能有人在第一時間電話求救或作緊急處置，提醒若發生意外，第一時間應立即撥打119或110求救，並明確通報相關人事時地物，讓救援人員能更快到達現場。