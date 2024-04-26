王毅對布林肯談陸方對中美關係的「三個一以貫之」。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅26日在北京與美國國務卿布林肯會談時，就中美關係表示，去年11月，習近平主席和拜登總統在舊金山會晤，共同擘畫了「舊金山願景」。在兩國元首的掌舵領航下，中美關係總體止跌企穩，雙方各領域的對話增多、合作增多、積極面增多，兩國人民和國際社會都對此表示歡迎。但另一方面，中美關係的負面因素仍在上升積聚，面臨各種干擾破壞，中國的正當發展權利遭到無理打壓，中方的核心利益不斷受到挑戰。

王毅強調：中方的態度一以貫之，始終從構建人類命運共同體的世界情懷出發看待和發展中美關係，對人民負責，對世界負責，對未來負責。

中方的立場一以貫之，始終堅持習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則，致力於推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

中方的要求一以貫之，始終主張尊重彼此的核心利益，美方不要干涉中國的內政，不要打壓中國的發展，不要在涉及中國的主權、安全、發展利益上踩踏中方的紅線。