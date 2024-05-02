世界衛生大會（WHA）舉辦在即，我國積極爭取有意義參與聯合國及相關組織，惟中共持續以聯合國大會第2758號決議壓迫我國。外交部找吳釗燮今接受聯訪時重申，該決議案未指涉台灣或台灣地位，但他也坦言，今年要參加WHA可能還有困難，但相信持續努力會獲得更多國家支持。

WHA將於27日至6月1日舉行，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也呼籲世界衛生組織（WHO）邀請台灣以觀察員身分出席。不過大陸持續以聯大2758決議為由，排斥台灣國際參與。

吳釗燮表示，該決議案很清楚並未指涉台灣或台灣地位，然而過去數十年中共不斷在國際社會，尤其在聯合國當中指稱該決議案已解決台灣問題，甚至將台灣當作中共的內政問題，甚或指稱區域和平穩定也是中共內政問題。他感謝美國政府，尤其是國務院高層官員已對中共自此方面誤解做了非常詳細的說明。

吳釗燮指出，會持續與美國政府商討合作，讓國際社會能更了解中共於國際場域誤用誤傳及扭曲聯大2758號決議案，甚至以此阻礙台灣的國際參與。他說，看到布林肯支持台灣參加世界衛生組織，獲得美國支持，也希望能獲得更多國家支持。

他坦言，雖然今年在參加世界衛生大會方面恐還有些困難，但相信持續努力一定會爭取到更多國家支持。

前美國總統川普日前接受專訪時重申，美國不會協助自身國防經費花得不夠多的盟友。吳釗燮表示，這要以2方面來說。首先，是否展現自我防衛的決心，在這點上台灣是無庸置疑的，過去幾年在國防方面投資愈來愈多，訓練也愈來愈精良，同時也採購了許多適合未來自我防衛的武器，都是展現自我防衛決心與能力。

第2，有關美國與其他國家合作的方式，在這段期間都希望美國能提供台灣必要防備武器或協助武器訓練等，相信美國會持續提供。

至於準副總統蕭美琴以預錄影片方式出席一場舉辦在華府的論壇，爭取台灣納入美國正在推動的「供應安全安排協議」。吳釗燮肯定，台灣國防工業基礎雄厚，且除了國防工業外，台灣也有各式各樣非常棒的產業，若台灣產業能與國產業相互結合，都將對雙方非常有利。

立院國民黨團總召傅崐萁昨將民進黨臨時提案中涉及「中國」的用詞改為「大陸」、「我國」限航區也改成「台灣」限航區。吳釗燮批評，立法委員有此做法恐會讓台灣人民感到不可置信，在政府公文書裡要如何形容對岸，已經有一段時間歷史，應該尊重傳統。

有關總統府祕書長林佳龍將接任外交部長，吳釗燮回覆，林佳龍在各方面經歷豐富，期待他到外交部工作。