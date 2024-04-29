韓國總統尹錫悅和最大在野黨「共同民主黨」黨魁李在明29日在首爾龍山總統府舉行會談，雙方就醫學院擴招等醫療改革的必要性形成共識，並商定今後經常見面溝通，但就其餘大部分問題存在意見分歧。

據韓聯社報導，韓國總統辦公室公報首秘李度運當天在記者會上表示，尹錫悅和李在明未能達成協議，但在大局上有形成共識的部分。雙方就有必要推行醫改、醫學院擴招勢在必行形成了共識。李在明回應稱，醫改刻不容緩，總統推行的政策方向正確，民主黨將予以協助。

李度運介紹，尹錫悅和李在明商定今後經常會面。可安排兩位會面，還可與執政黨新領導人一起舉行三方會晤。雙方一致認為民生是政治和政策上最重要的任務，但雙方承認總統室和在野黨在改善民生的政策上存在意見分歧。尹錫悅提出組建朝野政協商機制等組織討論民生問題，李在明則提出先由朝野在國會平台上進行討論。

這是尹錫悅就職總統後首次與李在明舉行會談，也距離現政府成立時過720天。總統室秘書室長（幕僚長）鄭鎮碩、政務首秘洪哲鎬、公報首秘李度運，民主黨政策委員會議長陳聲準、黨魁秘書室室長千俊鎬、黨魁席發言人樸省俊列席。

由於國會議員選舉失利，韓國執政黨「國民力量黨」緊急對策委員會委員長韓東勛在18天前引咎辭職。國民力量黨29日提名該黨常任顧問、原新世界黨（國民力量黨前身）前黨魁、前副總理黃祐呂為緊急對策委員會委員長（臨時領導人）。

國民力量黨黨鞭兼代理黨魁尹在玉29日在國會出席國會議員選舉當選人大會，並公布上述人事提名。據悉，當選人當中無一人對此表示反對。國民力量黨將召開全國委員會會議，正式表決通過黃祐呂的人事任命案。

黃祐呂曾連續當選第15至第19屆國會議員，並在樸槿惠政府時期擔任執政黨黨魁，以及副總理兼教育部長官。尹在玉表示，黃祐呂有能力對全黨大會進行公正的管理，他瞭解黨務工作，熟諳政治，德高望重，是緊急對策委委員長一職的合適人選。他表示，將在5月3日之前走完緊急對策委委員長的任命程序。