韓國首爾龍山區梨泰院2022年10月29日發生踩踏事故，致159死。韓執政黨國民力量5月1日與最大在野黨共同民主黨就《梨泰院慘案特別法案》的修改版本達成共識後，國會於2日通過法案，組成特別調查委員會重新調查踩踏事故。

據韓聯社報導，韓國會今年1月曾通過法案的舊版本，惟遭總統尹錫悅行使否決權，發還法案到國會重新審議。上月29日尹錫悅和共同民主黨黨魁李在明舉行會談後，朝野兩黨經協商提出新法案，由此擱置在國會待議的原案被廢除。

朝野雙方接洽後提出修改版本，國民力量首席副黨鞭李亮壽1日與共同民主黨首席副黨鞭朴柱民，宣布就法案達成共識。韓國會2日舉行全體會議，以256票贊成、3票棄權通過法案，棄權議員均屬國民力量黨。

朝野在法案內容各有讓步，特別調查委員會委員長將由曾屬共同民主黨的國會議長金振杓推薦，8名委員由朝野分別推薦一半。相較尹錫悅否決的舊版本，修改版本的委員會不再擁有調查未移交或已終止調查案件的權力，也沒有搜查和扣押權利。委員會工作期限為1年，可延長3個月。