苗栗縣頭份市1名吳姓老翁日前落入網路愛情陷井詐騙，前往銀行欲匯款70萬，受理銀行行員見吳姓老翁匯款大筆款項，立即提高警覺，除對老翁關懷提問外，另立即通知頭份警分局員警到場，調查後確認為常見詐騙的手法，經不斷勸說下，成功阻止匯款。

苗栗縣警頭份分局於9日上午11時，接獲銀行人員報案稱有疑似詐騙案件，頭份派出所警員呂鎮宇、許芝瑜獲報趕往處理，到達現場後發現有1名老翁正欲匯款70萬元，並向警方表示「是國外女網友請其代收的包裹卡在海關，需匯關稅費」，員警一聽便確定係「假交友真詐財」的詐騙手法，經員警及行員耐心勸說下，老翁始恍然大悟，打消匯款念頭。

頭份警分局長林育旺表示，詐騙手法日新月異，民眾應提高警覺，防止詐騙，民眾如有接獲網友柔情攻勢，要求匯款或交付現金，這些均為詐騙集團的慣用手法，遇有上述狀況切勿緊張焦慮，應冷靜面對謹慎求證，並依照防詐騙三步驟「1聽2掛3查證」防詐口訣，迅速撥打110報案電話或165反詐騙專線諮詢，以免一時失察，淪為詐騙集團的覬覦的對象。