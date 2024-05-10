如此精打細算？馬來西亞有男子在網上抱怨，他提到日前去加油時，順便先去附設的超商，但發現有位阿伯在冰櫃前碎碎念嫌咖啡太貴，後來，他心想阿伯錢不夠又很想喝咖啡的樣子，便答應要請客，他看了阿伯開心的拿了3罐咖啡離開，而當他也結完帳要離開時，瞬間看到阿伯正在替改裝過的BMW車加比較昂貴的汽油，他暗自的在心理「呸了一聲」。

據《星洲網》報導，有男子日前到加油站加油，先去附設的便利商店要買飲料，當時他聽到有位阿伯正在抱怨，「罐裝咖啡每罐要4令吉10仙（約新台幣28元）」嫌貴，此時，正好有店員在捕貨，他便看到阿伯在和店員投訴，阿伯表示在超市買的罐裝咖啡只要2令吉10仙（約新台幣14元），且最貴才3令吉（約新台幣20元），為什麼這邊要賣賣4令吉10仙（約新台幣28元）。

男子便看到店員和阿伯回應後，還看到阿伯繼續碎碎念，於是他想應該是身上的錢不夠，但又想要喝到咖啡，便開口對著阿伯提要要請客，也問了對方要多少罐咖啡他會付錢，此時，阿伯再三向他確認後，便伸手拿了3罐咖啡，且手指著他向店員示意由他付錢便離開。

沒想到，當男子結完帳要離開便利商店時，瞬間看到阿伯正在替1輛改裝的BMW M3愛車加RON97汽油（比較貴的汽油），且發現車牌只有2位數字(較昂貴的選號車牌)，恍然大悟原來阿伯並非是買不起咖啡的人。

男子在心中暗自「呸了一聲」，心想難怪阿伯會這樣的計較，如此的精打細算；文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「太佔人便宜了」、「新款乞討方式」、「看來施捨不一定是給窮人」、「這位阿伯真沒教養，若別人要請客，我也只會拿1罐，不會拿3罐」，不過，也有網友認為「也許(阿伯)只是司機，加好油要去載老闆」。