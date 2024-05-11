不少年輕人搶當保全，一名男網友表示，他最近到豪宅當保全，每天工時12小時，要輪流在門口和車道站哨6小時，還要幫忙處理雜事和巡邏，薪水45000元起跳，休假日少得可憐，一個月最多休7天，讓他突然很後悔離開餐飲業，引起網友討論，不少人認為保全是個悠閒的好工作，薪資也比餐飲業好，但在豪宅當保全很累，因為規定太多了，建議可以找商辦夜班、工地保全等。

一名網友在PTT上分享，最近離開餐飲業改當豪宅保全，起薪45000元，比餐飲業多，但工時很長，每天至少工作12小時，從早上7點到晚上7點，月休只有6到7天。工作內容頗無趣，每天要負責到豪宅的車道和大門口站哨3次，每次要站2小時，其餘時間要幫忙處理雜事和巡邏，但從沒機會遇到貴婦。

原PO表示，最近天氣變熱，他有點站不住，也突然有點後悔離開餐飲業，因為餐飲業很操，薪水也不高，但至少每個月可以照紅字有幾天就排休幾天，對此他忍不住自嘲說「我是不是沒救了？妥妥的社會底層躺平人」。

貼文引起網友討論，有網友認為月薪45000元起跳，比很多工作還高，加上也不需要技術含量，就是用時間換錢；但也有人建議原PO快跑，表示需要站哨的保全很累，加上在豪宅當保全規定更多，要做的事情也很多，應該要給更高的薪水，可以找看看商辦夜班、工地保全等等，會比較悠閒。