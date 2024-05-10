根據台灣睡眠醫學學會2019年統計，全台慢性失眠症率達10.7％，你也是失眠一族嗎？當代社會腳步快、壓力大，再加上社群媒體的渲染，以及不規律的生活習慣，都是造成徹夜難眠的因素，想安穩好眠可以試試6招。

失眠常見的表現，包含夜間難以入睡、睡眠容易中斷、清醒時間過早、難以再次入睡等等。睡眠是生活相當重要的一環，長期失眠可能導致日間嚴重的疲憊感、記憶力減退、工作能力降低，以及情緒障礙等問題，因此，有好得睡眠才能養精蓄銳，擁有更清晰的思緒及專注力，也能調整身體內部的運作，並降低憂鬱及焦慮等負面情緒的發生率。若每天睡前都在苦惱如何擁有安穩的一夜好眠，可嘗試以下6種方式。

1.避免在睡前補充過多水分，降低夜尿機會，提升睡眠品質。

2.建立睡前儀式，可藉由聆聽輕音樂、白噪音、腹式呼吸或冥想等方式，向大腦傳遞準備休息的訊息。

３．睡前遠離手機，手機螢幕的藍光會影響褪黑激素的分泌，而褪黑激素不足是導致失眠的重要因素之一。

４．若入睡失敗，可先起床走動，或嘗試舒緩拉伸運動，待睡意產生再上床休息。

５．白天盡量避免攝入咖啡、茶類等內含咖啡因的飲品。

6.若淺眠可嘗試配戴耳塞或眼罩等助眠小物，幫助降低周圍環境影響。

若透過自行調整仍無法入睡，並已明顯影響日常生活，建議可以尋求專業協助，找出確切失眠原因，並透過藥物或其他療法輔助，找回一夜好眠。