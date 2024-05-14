113年國中教育會考將於5月18、19日舉行，報名人數逾19萬人，許多家長、考生近期也湧入各大寺廟拜拜，祈求考生能有好考運。命理專家小孟老師在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」列出12星座考生需留意事項，其中牡羊座考生要特別細心，別因大意錯失分數；雙子座考生相信自己的直覺，會有意外收穫。

•牡羊座考生：小心大意而錯失分數。

牡羊座的考生們，平常就要多加練習跟熟讀內容，否則很容易在考試當天，出現意料之外的考題；本身也別因為平時自我測驗都很高分而自滿，要特別留意小細節，考題的意思要確認清楚再下筆，小心一失足成千古恨。在考場上要多加謹慎，重複檢查才行。

•金牛座考生：小心壓力太大的問題。

金牛的考生們，要特別留意壓力太大的問題，平常就要適時的抒發心情。雖然考試很重要，但是身體健康更要注意，身心不健全的情況下，上考場很難發揮最佳的實力。也要懂得自己思考自己的未來要怎麼選擇，若一昧的聽從父母及長輩的話，或太在乎別人的眼光，這樣的未來會很辛苦的，要多跟父母溝通自己的想法才行。另外也要注意交通，多留意週遭的狀況。

•雙子座考生：注意直覺及交通問題。

雙子的考生們，在考場上若有不確定的答案，請多仔細回想平常所練習的內容，相信自己的直覺，會有意外的收穫。而在平常時，別人給的意見要多參考，特別是讀書的時候，不懂的要多請教別人，虛心請教，多點耐心學習，融會貫通比較重要。另外也要注意若需出遠門考試的，交通狀況要留意，安全第一。

•巨蟹座考生：運用理解及分析能力。

巨蟹座的考生們，在五月份的學習理解力很好，在最後關頭的這個月，只要認真複習，可以學得很透徹，平常百思不得其解的題型，可以有突然頓悟的感覺。尤其針對理論或見解分析這類的題型，別太快放棄並多加深入研究，大部分會有良好的收穫，好好運用這個月份的理解力，在考場上能有所發揮的，要好好把握。

•獅子座考生：留意精神狀況別急躁。

獅子座的考生們，在五月份時候，睡眠要充足，注意力才能提升，同時學習過程要有計畫性的安排讀書，不能隨意且草率。考試前一天更要睡飽，精神才會好，才能表現出最好的專注力。尤其是考試當天，要留意不要太急躁，題目看清楚再作答，因為你們有可能太過自信，而看錯題目意思，以至於思考錯誤，答案離題了。

•處女座考生：別因交友而影響考試。

處女座的考生們，這個五月份，要注意自己的交友狀況，朋友若喜歡玩樂的，要留意並控制自己，把時間留給讀書。若有男女朋友在交往的，感情會很熱絡，愛得難分難捨，偏偏面臨重要的考試，容易因此而分心，讀書不容易集中精神，要是彼此都能互助好好讀書，這樣才不會耽誤到考試的狀態。還有一點，讀書請持之以恆，別半途放棄，尤其考試當天，別太早放棄囉！

•天秤座考生：注意飲食和適時放鬆

天秤座的考生們，在考試的那幾天，要注意飲食問題。有可能因為飲食不佳而影響考試情況，請多留意食物的新鮮度，若是營養不足的，請提早多補充。另一個則是精神狀況，容易因為緊張，甚至失眠，導致考試失常，建議平常可以利用時間，轉換環境放鬆心情，到戶外走走散心，別太壓抑自己，免得還沒考試，就病倒了。

•天蠍座考生：自我省思再確認目標

天蠍座的考生們，五月份面對考試，可能會有「茫茫然」的感覺，對未來充滿不安，不知道讀的這些對未來有什麼幫助，也不知考試會不會考好，總有一堆疑問。建議天蠍考生們，要好好的面對內心的自己，並認真思考反省，自己要的是什麼，穩定自己的信念，才不會被自己打倒，這或許是危機，但也是人生的轉機，好好面對眼前的考試。

•射手座考生：注意學習及交通問題

射手座的考生們，這個月會面臨讀書不順心的狀況，可能記憶力不好，無法專心，或是抱怨題目內容太難，衍生出很多的負面想法。這時候就要提醒你們，這些狀況都是短暫的，靜下心，讓自己平穩下來，一切問題才能迎刃而解。這個月也要留意交通問題，請提早準備，可能被迫延誤，遇到路上塞車，若是自行開車前往的，要注意車子狀況，一切平安才能安全抵達考場。

•摩羯座考生：提振精神別影響考試

摩羯座的考生們，這個月讀書會很有信心，可能是因為之前讀書狀況良好，所以越到考試日子，信心越足夠，這是個好現象，不過別因此自滿而太過樂觀，該複習的、該練習的還是得按照原定計畫來進行。要注意可能因為讀書而比較疲勞，導致學習效率低落，邏輯不通順的現象。另外要留意容易恍神而造成交通狀況，充足的睡眠才能有好成績。

•水瓶座考生：別給自己太大的壓力

水瓶座的考生們，你們就是自己的貴人，你們有很好的機運，有自信、喜歡學習而且效率也很高，不過同時會有很大的壓力存在，覺得自己有很多責任，所以要考試的你們，不論是五月份還是今年，其實都不輕鬆，這多半來自於自己給自己的壓力。建議你們可以尋求他人的協助，讓讀書學習的過程輕鬆一點，面對考試才不會有太大的壓力。

•雙魚座考生：實實在在的專心讀書

雙魚座的考生們，這個月份讀書的時候，可得老老實實的讀書，不要太固執，別太執著於自己的想法，不能只挑自己有興趣的讀，因為考試的內容不一定是你們所想的那樣。也請付出更多的專注力，別東想西想，老是三心二意的話，這樣可是無法讓學習得到任何效率，同時也可能讓你們有很多挫折感，專心才是你們要做的。

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