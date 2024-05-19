國中自然老師認為，113學年度國中教育會考自然科出題充分與生活經驗結合，且有不少與時事結合的情境題，其中第44到45題以能源為主軸，並在題目敘明「廢除核能使用、逐年增加再生能源比例」，核能學者直言，迎合上意的潮流，也蔓延到了出題老師身上，令人感到相當遺憾，呼籲不要再出現這種被眾人看破手腳、並為難考生的考題。

自然科第44到45題為圖表閱讀題，題目敘述為：「再生能源包括太陽能、風力、水力、地熱、生質能等種類，具有溫室氣體排放量低等環境友善優勢，發展再生能源已成為國際趨勢。圖(二十三)為某國2020年的發電方式比例圖，表(十二)為燃煤電廠與燃氣電廠的空氣汙染物排放比較。 該國政府希望未來以能源轉型降低溫室氣體的排放，廢除核能使用、逐年增加再生能源比例，並將燃煤發電改採燃氣發電為主，兼顧用電需求與環境保護。」

清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸表示，題目說「希望未來以能源轉型降低溫室氣體的排放」，本來可以是很好的題組，結果後面緊接著出現「廢除核能使用、逐年增加再生能源比例，並將燃煤發電改採燃氣發電為主，兼顧用電需求與環境保護」的文字，根本一整個糟蹋了這個出發點甚佳的題組。

葉宗洸指出，能源轉型本來就是世界趨勢，但降低溫室氣體排放的世界趨勢是「核綠」同行，不是只能有「逐年增加再生能源比例」這種選擇。

葉宗洸提到，結果在第44題的答案，題目這樣的出法，先把真正符合世界潮流的選項B排除，考生被迫必須以選項A作答。在「廢核留火，然後逐步增加無法充當基載的再生能源比例」的選擇下，是要如何讓考生相信未來可以做到「兼顧用電需求與環境保護」，「難怪有朋友的小孩考完後直言，真的好想選B，但為了分數只好選A。」

葉宗洸認為，迎合上意的潮流也蔓延到了出題老師身上，令人感到相當遺憾。他直言，真心拜託，如果連作答的考生都能明辨世界趨勢，敬請出題老師也要與時俱進、跟上真正的世界趨勢，日後不要再出現這種被大家看破手腳、並為難考生的考題。