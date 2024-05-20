賴清德總統選前提出「第2次能源轉型」，並訂出核電2026年歸零目標，昨天就職演說卻未提非核家園相關字句，核能學者分析，賴清德意識到政府過去能源政策有問題，才在就職演說強調供電穩定，打臉蔡政府，台灣整體用電需求將增加，續用核電才能解決供電不足問題，避免大停電再度發生。

賴清德選前提出推動「第2次能源轉型」，其中包含台灣2026年可達成多元綠能占比20％、燃煤占比30％、天然氣發電占比50％目標，意即核電2026年歸零，當選總統後，還表明欲加速地熱、氫能、生質能海洋能等再生能源開發，昨日就職演說則未提非核家園，行政院長卓榮泰隨後卻強調，「將繼續發展綠能，但追求非核家園永遠是不可放棄的目標」。

清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸表示，近來停電事故，使賴清德意識到政府過去推動能源政策有問題，才在就職演說強調供電穩定，已是明白打臉蔡政府，尤其稱要推動第2次能源轉型，並發展多元綠能，更隻字未提非核家園，相當於賴政府不排除使用核電。

葉宗洸也指出，《環境基本法》納入非核家園目標，卓榮泰當然強調非核家園是不可放棄的目標，但沒有訂出達成時間，代表非核家園「可能延後10年、20年才達成」，也是為使用核能留下彈性空間。

他強調，因景氣回升，台電預估今年夏天尖峰用電量將創歷史新高，代表台灣未來整體用電需求將增加，但賴清德欲發展的海洋能、地熱及氫能，都無法阻止台灣夏天大停電、分區輪流停電發生。

葉宗洸表示，海洋能與地熱技術尚未到位，需要5至6年時間才能發出可用的電力，氫能則必須透過其他能源的重組反應取得氫氣才能發電，如採燃燒發電會效率不彰，利用電池發電則使發電成本增加數倍，現正發展的光電與風電發電效率雖比氫能好，但不是能24小時發電的基載電力，續用核能發電才是應付台灣未來用電需求的最快解方。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣則表示，賴清德跟隨蔡英文腳步推動第2次能源轉型並持續推動非核家園，樂觀其成，希望賴政府撐住，不要因為產業界的壓力而改變立場；綠色和平表示，再生能源是實現2050淨零排放的最重要途徑，台灣應堅定、積極提高再生能源發電比例，並參考國際經濟加速綠能發展。