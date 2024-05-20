賴清德總統今天在就職演說時表示，兩岸應重啟對等的觀光旅遊，以及大陸讓學位生來台就學，一起追求和平共榮。教育界人士解析，賴清德這是向對岸釋出善意，至少現在大陸交換生及研修生可以繼續交流，而學位生來台雖不容易，但可以審慎樂觀的期待。

世新大學副校長李功勤說，2020年疫情爆發，陸生返大陸過年後，就不能來台，被禁了至少1學期。當年4月，大陸因此宣布暫緩陸生來台。之後，蔡英文總統從未公開宣布希望兩岸在觀光及教育上恢復交流，而賴清德現在講出這一番話，他認為是向對岸釋出善意。

李功勤表示，疫情過後，2022年11月政府宣布重啟兩岸交換生交流，2023年2月，第一批大陸交換生到台灣來，但人數不多、力道也不夠，不過當年9月秋季班，陸生來台短期研修或交換的人數就倍增，這是一個好現象。

李功勤透露，廣東省一些大學原本要在今年1月送出更多交換生及研修生到台灣來，因為遇到台灣總統大選，所以突然停止。不過根據他5月初得到的消息，廣東省這些大學向我方表達希望可以恢復交流，會再送研修生來台灣，而且明確說是經過上級同意。

李功勤指出，台灣面臨嚴重少子化，除了希望大陸研修生及交換生來台，更期待學位生也能來。不過大陸學位生來台涉及很多因素，不是那麼容易促成，但在賴清德總統釋出善意後，陸生來台讀學位，可以審慎樂觀的期待。

龍華科大校長葛自祥說，在之前幾年，陸委會對於國內大學提出兩岸交流都要求必要性、不可取代性及急迫性，最後根本就做不成。現在氣氛緩和，兩岸學生及老師的短期交流都可以進行，大陸交換生及研修生也能來台，賴清德總統進一步釋出善意，他們正向看待。

葛自祥說，賴總統的就職演說，不是走回頭路，而是希望兩岸朝交流的方向走。而台灣高教資源豐富，也樂意培養對岸年輕人，大陸學生來台，應該正面看待。他也期待在這樣的氣氛下，大陸可以在交換生及研修生後，讓陸生來台讀學位。