總統賴清德520就職演說，在提到國際局勢與兩岸議題時，表示兩岸交流可從重啟雙邊對等的觀光旅遊開始，顯示對此議題的重視。旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，總統演說是否帶有善意，可以有兩方面的解讀，旅行業現在先靜觀其變，看新政府是否會在6月1日前解除赴陸旅遊禁團令。

賴清德就職演說時指出，「希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇，拿出誠意，和台灣民選合法的政府，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。」

蕭博仁指出，兩岸對話除了對等，還要有人先釋出極大善意，否則姿態太高什麼都談不了，現在業界最需要的就是解除禁團令，距離6月1日剩下10天，禁團令沒解，什麼善意都是假的，政府今年想要達成1000萬外籍旅客，陸客沒開基本上也達不到。

蕭博仁說，520之前，新團隊都只是虛位、沒有掌權，現在就職了，該做的可以著手，呼籲行政院趕快解除禁團令，旅行業會靜觀其變，若最後無解，6月1日後動員上街抗爭是最後的選項。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，對於賴總統就職演說中提到要重啟雙邊觀光旅遊表示歡迎，也是一種善意的表達，也呼應了習近平的說法，現階段要恢復須先將6月1日台灣的禁團令先行解除，不然兩邊的旅遊要恢復是有困難。