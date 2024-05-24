交通部觀光署、經濟部中小及新創企業署、國發會及中小企業信用保證基金共提供220億元融資額度，協助0403花蓮大地震受災旅宿業融資信用保證，使其順利取得資本性融資或周轉金貸款。觀光署今發布修正「交通部觀光署提供受災旅宿業融資相對信用保證要點」，將信用保證成數由最高9成提高為9.5成。

觀光署表示，有鑑於花蓮震災重挫花東觀光旅遊環境，觀光署從旅行業、旅宿業、旅遊推廣及國際攬客等面向推動花東觀光產業振興及企業紓困方案，並訂有「交通部觀光署提供受災旅宿業融資相對信用保證要點」，與中小企業信用保證基金共同設立相對信用保證基金，協助遭受地震等天災的旅宿業。

觀光署也與經濟部中小及新創企業署、國發會合作辦理「0403花蓮地震融資保證專案貸款要點」，即時協助受災旅宿業、旅行業及觀光遊樂業等觀光產業業者取得金融機構重建資金貸款，金管會、財政部並已協調銀行公會督請承貸金融機構以從優、從速、從簡處理。

為協助受災旅宿業者盡快恢復正常營運，觀光署、中小及新創企業署、國發會及中小企業信用保證基金共提撥22億元，提供融資額度達220億元，若業者擔保品不足，承貸金融機構可送中小企業信用保證基金申請信用保證。

觀光署說明，除0403專案提供資本性融資10成、周轉金9成的信用保證成數，觀光署今修正發布交通部觀光署提供受災旅宿業融資相對信用保證要點，將受災旅宿業資本性融資及周轉金信用保證成數，由最高9成提高至9.5成，旅宿業者可自受災日起1年內向金融機構申請資本性融資及周轉金貸款，由承貸金融機構就受災旅宿業個別狀況核貸。

觀光署提到，將持續掌握花蓮觀光產業災後復原情形，跨部會合作推動各觀光產業振興及紓困方案，如受災觀光產業融資與利息補貼、補助旅宿業者協助受災民眾短期安置，及推出自由行住宿優惠、團體旅遊補助、Taiwan PASS－台鐵通用版、境外包機獎勵等，並與花蓮縣政府及觀光產業公協會保持密切聯繫，全力協助災後重建。