桃園航空城安置戶除希望政府準時交屋外，更關心拿到使照後得繳交95％款項，因尚未拿到房屋權狀，擔憂難向銀行申貸。(桃市住宅處提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園航空城安置住宅工程進度持續推進，安置住宅共計51棟1925戶，已於5月22日全數上梁，桃園市住宅發展處表示，目前正全面趕辦室內裝修、水電接管和外牆工程，預計在今年底陸續竣工並申請使用執照。安置戶除希望政府準時交屋外，更關心拿到使照後得繳交95％款項，因尚未拿到房屋權狀，擔憂難向銀行申貸。

市府地政局長蔡金鐘說，在安置住宅取得使用執照後，將通知安置戶繳交總價款之95％款項，另於驗屋合格完成登記後繳交剩下5％款項。桃園市政府除了有12家合作的金融機構可供民眾洽詢外，相關的各項補償費都已發出，而行政院今年再核定拆遷重建計畫補助方案，其中加發住家房屋補助費，以建物補償費加計自動拆遷獎勵金，也將於今年6月底、7月初發出。

桃園市政府住宅發展處則說，航空城安置住宅規畫2到4間房型，面積約25到62坪不等，總申購戶1178戶，蛋白區內的514戶民眾，自5月10日開始選屋，將於本月28日全數完成。蛋白區目前超過400戶完成選屋登記，其中A18基地因鄰近高鐵桃園站，銷售情形最佳，已登記70％以上；另蛋黃區664戶將於5月31日至6月24日選屋。選屋完成後，預計今年8至9月間辦理簽約，2025年第1季驗屋和交屋。