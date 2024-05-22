報導稱，停車場租賃將使能鏈能夠測試其電動車相關軟體。據悉，試點項目已經在雲南和大陸另一個省份開始，並補充有關此事的討論仍在進行中。
能鏈發言人回應稱，公司仍在尋找合適的融資機會，快速增長的新能源領域存在巨大商機，但拒絕就任何融資計畫發表評論。
據能鏈官方網站顯示，該公司成立於2016年，是能源物聯網企業，也是大陸專注於能源數位化的企業之一，股東包括貝恩資本、招商局資本、中金資本、華潤資本、招銀國際、建信信託、小米集、愉悅資本、蔚來資本、山高控股等。
綜合港媒報導，外媒引述消息人士稱，中國電動車充電服務商能鏈智電的母公司能鏈，尋求最多1億美元私人貸款，用於在大陸和香港為電動車充電站租賃停車場地。
報導稱，停車場租賃將使能鏈能夠測試其電動車相關軟體。據悉，試點項目已經在雲南和大陸另一個省份開始，並補充有關此事的討論仍在進行中。
能鏈發言人回應稱，公司仍在尋找合適的融資機會，快速增長的新能源領域存在巨大商機，但拒絕就任何融資計畫發表評論。
據能鏈官方網站顯示，該公司成立於2016年，是能源物聯網企業，也是大陸專注於能源數位化的企業之一，股東包括貝恩資本、招商局資本、中金資本、華潤資本、招銀國際、建信信託、小米集、愉悅資本、蔚來資本、山高控股等。
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