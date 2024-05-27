xAI表示，該筆籌資將用於將xAI的首批產品推向市場、建設先進的基礎設施，以及加快未來技術的研發。
馬斯克在X平台上回應說，未來幾周還會有更多消息要宣布。
AI競賽加劇，許多投資人紛紛斥鉅資押注於AI新創，希望能與OpenAI相競爭。
儘管xAI沒有透露最新一輪融資之後，公司的估值會是多少，但此前其它媒體的報導指出，xAI的估值將在180億到240億美元之間。
路透未能立即與xAI核對估值說法。
馬斯克(Elon Musk)旗下的人工智慧(AI)新創企業xAI於周日在部落格文章表示，該公司在新一輪的B輪融資中籌集了60億美元，投資者包括投資公司Andreessen Horowitz和紅杉資本等。
xAI表示，該筆籌資將用於將xAI的首批產品推向市場、建設先進的基礎設施，以及加快未來技術的研發。
馬斯克在X平台上回應說，未來幾周還會有更多消息要宣布。
AI競賽加劇，許多投資人紛紛斥鉅資押注於AI新創，希望能與OpenAI相競爭。
儘管xAI沒有透露最新一輪融資之後，公司的估值會是多少，但此前其它媒體的報導指出，xAI的估值將在180億到240億美元之間。
路透未能立即與xAI核對估值說法。
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