xAI表示，該筆籌資將用於將xAI的首批產品推向市場、建設先進的基礎設施，以及加快未來技術的研發。

馬斯克在X平台上回應說，未來幾周還會有更多消息要宣布。

AI競賽加劇，許多投資人紛紛斥鉅資押注於AI新創，希望能與OpenAI相競爭。

儘管xAI沒有透露最新一輪融資之後，公司的估值會是多少，但此前其它媒體的報導指出，xAI的估值將在180億到240億美元之間。

路透未能立即與xAI核對估值說法。