悶熱的梅雨季節到來、高溫不斷，緊接而來的就是赤日炎炎的夏季，夏季穿搭重點自然是清爽、清新，除服裝可選涼感、輕薄的款式，注重舒適感之外，在包款方面也可以挑選編織包款為整體視覺降溫，其中又以拉菲草編織包款最受各大品牌青睞，也是不少名人海邊度假必背包款。

Prada 編織布料漁夫帽，3萬2000元。（Prada提供）

Prada Arqué 鉤織半月型肩背包，7萬8000元。（Prada提供）

Prada 鉤織三角萬用包，4萬8000元。（Prada提供）

◐ Prada：

Prada 鉤織髮箍 ，2萬元。（Prada提供）

PRADA日前推出的夏日系列，除之前備受討論的Logo鉤織手提包之外，這次更擴大把藤編、訪拉菲草溝知的材質運用於其他包款如Arqué半月型肩背包、水桶包、經典的三角造型鍊帶包等包款之上，在色彩上的選擇也相當多元，符合夏季活潑的氣息。另，除包款之外，品牌也把編織元素貫穿於鞋履、帽子、髮夾到髮箍之上。

FENDI 與亞達加斯加社會企業Made For A Woman合作，選用當地棕梠樹製作包款，並雇用當地工匠製作，實現品牌對於永續、社會關懷的承諾。（FENDI提供）

◐ FENDI：

FENDI Roll Bag Large，店洽。（FENDI提供）

FENDI Roll Small，店洽。（FENDI提供）

FENDI日前與馬達加斯加社會企業Made For A Woman（M4W）合作，以1997年FENDI Roll設計為主軸，運用當地特有棕櫚樹製成的拉菲草進行製作，並透過與M4W合作雇用當地女性工匠，最後再送回義大利加工，手工縫製FENDI著名的SELLERIA縫線及裝飾皮革手柄，另外也為此一計畫創作獨一無二款的BAGUETTE包，展現品牌對永續與社會責任的承諾。

多賢以Michael Kors Parker拉菲草鍊帶包打造女神好感穿搭。（摘自多賢IG)

Michael Kors Parker拉菲草鍊帶包，2萬100 元。（Michael Kors提供）

Michael Kors Townsend拉菲草小型水桶包，1萬2500元。（Michael Kors提供）

◐ MICHAEL KORS：

今年夏天Michael Kors打造了Club Kors Miami期間限定沙灘俱樂部，和Funboy公司合作設計了吸睛搶眼充氣泳圈，也有多款適合夏季的服裝、太陽眼鏡，同時也運用拉菲草編織重新演繹經典包款，品牌代言人Twice多賢也搶先Michael Kors Parker拉菲草鍊帶包，簡單的白T、牛仔褲搭配拉菲草鏈帶包，就展現出十足的夏季氣息。

THE ROW OREGON BAG，4萬980元。（ART HAUS提供）

◐ THE ROW：

極簡控熱愛的The Row，也有推出相關的包款， Oregon Bag由天然蘆薈草編織而成，呈現出立體別緻的編織紋理，更體現出非凡的手工質感，大容量的包款空間，兼具實用性與夏日時髦氛圍。

KHAITE LOTUS BAG MEDIUM，6萬2980元。（ART HAUS提供）

◐ Khaite：

同樣夏日感十足的編織包，還有紐約新興品牌Khaite的Lotus Bag Medium的包身柔軟而豐盈，以飄逸絲巾的動態美感為靈感，整體更為率性俐落，採用拉菲草所編織而成並配有圓形包底，纖細手柄可舒適地挎於肩頭。