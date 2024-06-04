遠百信義A13Cafuné開幕獨家商品奶杏色Mini Stance。（遠百提供）

板橋大遠百KENZO復刻經典黑色雙面橫須賀外套。（遠百提供）

盛夏來臨前心情放暑假，不少學生畢業準備華麗轉身進入職場，還有端午節連續假期，遠東百貨2024年超級年中慶促銷加碼優惠寵粉大放送，6月6日至6月23日百貨服飾當日累計5000元送500元，保健器材單筆5000元送500元、大家電單筆1萬元送1000元，板橋中山家用獨家加碼單櫃滿2萬元加送500元，配合8大銀行全館單筆刷滿5000元且分6期送200元。

6月10日前五天搶先寵粉加碼，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、台中大遠百國際精品、世界名品配合9大銀行單筆刷滿1萬且分6期送500元。另超級年中慶期間持HAPPY GO卡和身分證件，就可以用HAPPY GO點數200點換200元紅利券1張，使用HAPPYGO Pay支付還能獨享全館當日單筆刷5000元送100元。

其中新竹大遠百推出App會員獨家送，App會員新戶送200抵用券，檔期間首次辦理遠百App會員且成為金級會員，即贈新戶禮200元抵用券；APP會員獨家加碼6月6日至6月10日凡持遠百App於百貨服飾當日累計滿5000元，贈100元主題餐廳抵用券。

另台中大遠百推出聯名鑰匙圈，台中大遠百主打「小花寶夏季學院」為主軸，為畢業新鮮人迎來求職必備穿搭、3C等優惠商品，像是輕時尚品牌G2000推出指定套裝8折起、E001全面商品7折起，讓新鮮人用最實惠的價格，打造年輕專業的時髦造型。台中大遠百這回推出獨家聯名鑰匙圈，把吉祥物太陽寶寶化身為可愛的吊飾，凡於指定樓層消費滿額即可獲得。

台南大遠百推出內衣換季，6月6日至7月8日曼黛瑪璉、瑪登瑪朵推出「內衣嘉年華樂購一夏」特賣會，限定款內衣買1送1、無鋼圈內衣指定款2件8折、推薦款2套65折、3套1880元、消費正品內衣2套現抵800元，憑DM截角來店消費不限金額即贈品牌便條紙，滿3500元送小花編織隔熱墊、滿6500元送品牌不鏽鋼隨行手提杯。

端午連假返鄉拿好禮，遠百花蓮鄉親憑返鄉車票，可換200元購物金，App會員獨享6月7日至10日憑出發地或目的地為花蓮站的台鐵車票，可兌換200元電子抵用金乙份。