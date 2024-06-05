貴婦夏季必備！Roger Vivier推出「盛夏系列」，創意總監 Gherardo Felloni 以經典方釦為靈感，透過草編包、紮染包以及露趾涼鞋，時髦的配色輕鬆的就能夠拍出時髦美照。

Roger Vivier Viv’ by the Sea 粉色皮革涼鞋，3萬4200元。 （Roger Vivier提供）

Roger Vivier的夏季系列以 「 joie de vivre」（靜謐自在的生活之樂）為靈感，推出適合渡假單品，整體色系活潑，但整體卻散發自在輕鬆的氛圍，如在本季形象片中便以鮮豔的條紋裝、寬鬆的上身等，以此來襯托腳上方釦鞋，該系列為品牌最具代表性的單品，本季的「Viv’ by the Sea」，方頭的設計、鞋面則有標誌性的金屬方頭，鞋底的緩衝軟墊則用心型散發少女感。

Roger Vivier Viv’ Chou 奶油黃紮染迷你泡芙包，12萬8000元。（Roger Vivier提供）

包款方面，外型膨潤的Viv’ Choc，在本季延續元包款的枕頭般造型，此次品牌運用紮染色彩呈現初夏日意象，另外夏季必備的拉菲草，在本季也推出兩款編織包，分別是肩背的Tres Vivier，以及水桶包款，雖說是休閒的拉菲草，但點綴的水晶方釦仍有奢華風範。