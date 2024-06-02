英國純情小鮮肉基特康納（Kit Connor）因過去演出《火箭人》中的年輕艾爾頓強而廣為人知，雖去年被迫出櫃承認了他的雙性戀取向，但網友反而更愛他。而他近期與美國女演員瑞秋曾格勒（Rachel Zegler），因即將上映的百老匯舞台劇《羅密歐＋茱莉葉》拍攝的互動影片，更是洋溢滿滿CP感，IG上的甜蜜感強烈到讓人看了超想談戀愛。

另外去年演活《哈里斯夫人去巴黎》的蕾絲莉蔓薇爾（Lesley Manville），今年更有全新大作酷兒（Queer，暫譯）正在後製中，可以說近期的英國娛樂圈都有相對應的性別發燒議題，相對有趣。

前些年演活《哈里斯夫人去巴黎》的蕾絲莉蔓薇爾，入鏡Loewe早秋廣告一樣是鏡頭焦點。（Loewe提供／黃唯淯台北傳真）

而精品品牌Loewe發表今年早秋形象廣告時，也找來基特康納、蕾絲莉蔓薇爾入鏡拍攝早秋形象廣告，而此次早秋廣告，更找來設計總監Jonathan Anderson的侄子Alfie Anderson共同入鏡演出，充滿各種玩味情緒。此次大片廣告由Juergen Teller掌鏡，廣告中於Bekonscot模型村內取景，該處亦是最古老的模型村。每個角色在模型村中演繹早秋相關包款與服飾，頗有進入格列弗小人國的錯覺感。

創意總監Jonathan Anderson的親愛侄子也入鏡同樂。（Loewe提供／黃唯淯台北傳真）

Loewe Ease米白色小羊皮低跟鞋，售價3萬7000元。（Loewe提供／黃唯淯台北傳真）

另外此次大片廣告亦找來各界的藝術家與創意菁英，包括Alison Oliver、Archie Madekwe、Dan Levy、Enzo Vogrincic、Sophie Wilde及070 Shake等人共同入鏡，為形象大片帶來更鮮明的色彩。