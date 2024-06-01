全球車用處理領導廠商恩智浦正式於台灣發佈S32 CoreRide開放平台，彙整成熟的S32運算、網路、系統電源管理技術，還整合來自恩智浦廣泛的軟體生態合作夥伴的可立即部署的軟體，協助汽車製造商和Tier1簡化汽車架構開發的複雜性、降低成本；納入多家領先軟體公司預整合的解決方案，突破軟硬體整合的瓶頸，大幅簡化車輛架構複雜度。

軟體定義汽車蔚為業界熱門趨勢，但傳統硬體定義的車載電子控制單元(ECU)多不勝數，異質架構使開發人力物力浪費；S32 CoreRide平台匯集恩智浦豐富的硬體產品線，整合包括Accenture ESR Labs、Blackberry QNX、ETAS、Green Hills Software等合作夥伴的先進軟體技術，打造出領先業界的整合式解決方案。

恩智浦半導體全球資深副總裁暨汽車工程系統與行銷負責人Sebastien Clamagirand 表示：「汽車軟體定義的浪潮正在重塑產業格局，S32 CoreRide平台讓汽車製造商能採取更快速、更開放的發展路徑，徹底轉變軟體定義車輛的開發模式。」

S32 CoreRide平台具備出色的整合度與靈活擴充性，支援從單一功能域到區域再到集中式運算的車載系統架構。其中採用恩智浦領先的硬體隔離技術，能有效隔離不同汽車功能，確保應用程式互不干擾，並可動態調配運算資源。這種彈性設計使汽車製造商能專注於開發創新應用服務，為消費者帶來更多元化的車載體驗。

鴻海集團與恩智浦合作，並加入 S32 CoreRide 平台，增強在軟體定義汽車全球生態系統中的地位；這標誌著鴻海與恩智浦策略合作夥伴關係邁向另個重要里程碑。鴻海集團產品長蕭才祐先生指出，憑藉鴻海科技集團50年堅實技術基礎以及在軟體和硬體整合方面的專業知識，目標是成為全球汽車OEM廠商的主要創新合作夥伴之一。

採用S32 CoreRide平台的首批量產車輛預計於2027年開始面世，透過整合軟硬體優勢，恩智浦期能為汽車業成功邁向軟體定義新紀元，贏得更大的發展彈性與商業利基。