全台首創的公車「智慧等車」功能上線，市長黃偉哲示範按下公車站牌的實體按鈕，提醒公車駕駛該站有人等車。（洪榮志攝）

全台首創的公車「智慧等車」功能從4日起在大台南公車70路、佳里至嘉義高鐵站的橘9及橘9-1等3條路線正式啟用，民眾可透過大台南公車APP、掃描站牌QRcode或按下站牌的實體按鈕等3種模式，系統就會發送通知到公車，提醒公車駕駛該站有人等車。市府交通局說，如果成效良好，將爭取2年內全面推廣到全市各公車路線，徹底解決公車過站不停的爭議。

交通局長王銘德表示，這套智慧等車功能共有3種使用模式，一是內建在「大台南公車」APP中，點選要搭乘的路線及所在站位，按下「我要搭車」按鈕；二是使用手機掃瞄站牌上的QRcode，可顯示當站所有路線的預估到達時間，再按下「我要搭車」按鈕；三是對於沿線設有候車亭且空間、電力足夠的19處站位，該局所設置的實體按鈕及LED服務燈，民眾直接按押使用即何。

王銘德還指出，在APP和QRcode的智慧等車功能中，如果即將進站的班次是低地板或無障礙公車，還會一併顯示「輪椅上車」的選項，方便搭乘輪椅的朋友勾選，提早提醒司機預備服務。

全台首創的公車「智慧等車」功能上線，市長黃偉哲示範按下公車站牌的實體按鈕，提醒公車駕駛該站有人等車。（洪榮志攝）

市長黃偉哲強調，多數民眾早已熟知下車前要按鈴以免過站，如今台南市率先提供公車智慧等車服務，可讓乘客在公車站牌先通知駕駛，讓駕駛知道停靠站有民眾需要搭車；此外，透過手機APP預約搭公車，一方面方便民眾知道公車到站的時間，另方面也能有效減少公車過站的爭議，希望藉由優化公車系統服務，鼓勵民眾踴躍搭公車。

公共運輸處長吳俁之也認為，智慧等車功能可以雙向通知司機及乘客，作為輔助提醒功能，但剛設置智慧等車服務時，公車進站時也請乘客記得招手搭乘，如此將更為可靠。至於APP與QRcode的功能更是全台首創，讓站牌不必額外增加設備，也不會受限電力供應，容易普遍設置，即日起在70路、橘9、橘9-1等3條路線共114處站位都可使用；如果成效良好，未來還將迅速推廣到全市所有公車路線及站位。