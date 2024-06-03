Apple的iPad系列全新升級，旗艦平板iPad Pro不只搭載M4處理器，與上一代相比提升4倍效能外，輕薄手感更是歷年之最，德誼數位Data Express推出iPad新機預約三重回饋，6月23日前填寫問卷抽總價值5萬好禮、全台門市預約搭購方案最高省1萬8000元、網路門市享專屬購物金等優惠，提供消費者最實惠的預約方案。

「iPhone專業攝影組」ENERGEA MagCam Grip 德誼獨家首發，早鳥優惠價84折起。（德誼數位提供／古明弘台北傳真）

此外，德誼數位也祭出618年中購物節優惠，即日起推AirPods Pro 2限量9折優惠，或選擇於台北台大門市購買AirPods Pro 2，送價值1680元的人氣家電九陽LINE可調溫快煮壺；6月3日至6月25日，「iPhone專業攝影組」ENERGEA MagCam Grip獨家開賣早鳥優惠3290元。

德誼還有舊換新方案，即日起至6月29日止至德誼數位指定門市持iPhone舊換新，舊機回收價格達1600元以上，回收金再加碼10％，於現場購iPhone15 Pro 或 iPhone15 Pro Max享現金高額回饋1564元；購iPhone 15或 iPhone15 Plus享現金回饋939元；持iPad Air至全台德誼汰舊換新，回收金同享加碼10%優惠。即日起至6月30日，德誼Apple台北台大店、Apple花蓮中正店、Apple 台中Nova 2店、Apple 台中東海店、Apple 員林民權店、Apple台南民族店6大獨立門市享iPhone 15 Pro系列現折666元優惠。